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Дефицит витамина D: 5 причин, почему это может стать причиной проблем в постели

Важное открытие: недостаток витамина D и эректильные проблемы
1:28
Здоровье

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из клиники академика Ройтберга рассказала, что дефицит витамина D может вызывать эректильную дисфункцию.

Мужчина вспоминает
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина вспоминает

Витамин D, известный своей ролью в регуляции минерального обмена, также влияет на мужское здоровье. Несмотря на необходимость дальнейших исследований, уже есть данные, подтверждающие связь между нехваткой этого витамина и эректильной дисфункцией.

Vitamin D участвует в различных физиологических процессах, включая поддержание иммунной системы, гормонального баланса (включая тестостерон), здоровье сердца и контроль воспаления. Для полноценной эрекции важно нормальное кровоснабжение полового члена, которое зависит от работы эндотелия сосудов. Дефицит витамина D может нарушить эту функцию, что приводит к проблемам с эрекцией, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, недостаток витамина D может снижать уровень тестостерона, что негативно сказывается на либидо и эрекции. Однако дефицит витамина D — лишь один из многих факторов, влияющих на мужскую половую функцию. Эректильная дисфункция часто возникает из-за комплекса причин, таких как стресс, тревожность, депрессия, хронические заболевания, побочные эффекты лекарств, вредные привычки, малоподвижный образ жизни и нарушения сна.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Эректи́льная дисфу́нкция или импоте́нция (лат. impotens — бессильный) — дисфункция или слабость эрекции, при которой объём полового органа мужчины, его твёрдость и прямота недостаточны для совершения полового акта.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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