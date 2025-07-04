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5 ранних симптомов старения сосудов, которые не ждут своего часа

Почему одышка у молодых может стать сигналом о проблемах с сосудами?
2:25
Здоровье

Одышка, быстрая утомляемость и скачки давления могут быть признаками преждевременного старения сосудов, которое часто остается незамеченным у молодых людей. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Иван Ефремкин рассказал о ранних симптомах и способах поддержания здоровья сосудов.

Сосудистые звёздочки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосудистые звёздочки

С возрастом сосуды теряют эластичность, что нарушает кровоток и увеличивает нагрузку на сердце. Это приводит к утолщению стенок сердца, гипертонии, снижению насосной функции и развитию атеросклероза. Курение, неправильное питание, низкая физическая активность и стресс ускоряют этот процесс.

Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний также важна. Если у близких родственников были инфаркты или инсульты до 60 лет, следует внимательнее следить за своим здоровьем. Мужчины находятся в группе риска из-за гормональных особенностей и образа жизни, сообщает Газета.Ru.

Ранние признаки сосудистых изменений включают устойчивое повышение давления, учащенное сердцебиение, снижение выносливости, головные боли, головокружения и шум в ушах. У мужчин снижение потенции в молодом возрасте может быть первым сигналом проблем с сосудами.

Для диагностики сосудистых изменений используют УЗИ сонных артерий, измерение скорости пульсовой волны, ЭКГ и УЗИ сердца, а также анализы крови на холестерин, глюкозу и С-реактивный белок.

Чтобы сохранить здоровье сосудов, важно вести активный образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Рекомендуется не менее 60-90 минут физической активности в день, сбалансированный рацион с ограничением соли, сахара и жиров, а также дыхательные упражнения, массаж и тепловые процедуры.

"Поводом для обращения могут стать даже умеренные, но устойчивые отклонения: повышенное давление, перебои ритма, снижение переносимости нагрузок", — сказал врач.

Даже при отсутствии симптомов молодым людям с семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется проходить профилактические обследования после 30 лет. Ранняя диагностика поможет предотвратить осложнения и сохранить здоровье сосудов.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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