Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как Анна Семенович преодолела финансовые трудности: секрет её успеха
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Тихая угроза: что делать, если вашу собаку укусили — пошаговый алгоритм
Руккинг: как обычная ходьба с дополнительным весом помогает укрепить здоровье и мышцы
Компот из вишни с мятой: инструкция по заготовке на 8 порций
ГАИ рекомендовала изучать инструкции лекарств перед поездкой за рулем
Ошибки в стиле, которые старят: 8 женских привычек и советы по замене
Нефтяные компании теряют миллиарды: кто оказался в минусе
5 простых шагов, чтобы одежда жила дольше при стирке

10 продуктов, которые заставят ваши почки работать вдвое хуже — секреты здорового питания

Мочекаменная болезнь: 5 опасных продуктов в вашем холодильнике
2:24
Здоровье

Мочекаменная болезнь — распространённое урологическое заболевание в России, особенно часто встречающееся в Крыму, на Северном Кавказе и в Поволжье. Одной из причин образования камней в почках может быть избыточное потребление мяса и молочных продуктов, рассказал врач-уролог клиники "СМ-Клиника" Гурген Мартиросян.

Стейк
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стейк

По его словам, рацион, богатый мясом и молочными продуктами, включая стейки, жареную курицу, субпродукты, яйца, творог, сыр и молоко, содержит много животных жиров, которые при переваривании образуют пурины. Одним из продуктов их распада является мочевая кислота, вредная для почек и способствующая развитию мочекаменной болезни.

Особое внимание на свой рацион следует обратить мужчинам, так как чрезмерное употребление красного мяса и молочных белков может привести к накоплению мочевой кислоты и нарушению работы почек. Люди с нарушениями всасывания кальция в кишечнике или воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта также находятся в зоне риска. Избыток жирной пищи может нарушить кальциевый обмен, что способствует формированию оксалатных камней, сообщает Газета.Ru.

Но полностью отказываться от молочных продуктов не стоит, так как это может вызвать дефицит кальция, приводящий к остеопорозу и артриту. Мартиросян рекомендует придерживаться следующих суточных норм потребления кальция: для подростков — до 1300 мг, для взрослых в возрасте от 19 до 50 лет — около 1000 мг, а для людей старше 50 лет — 1200 мг.

Врач также подчеркнул важность потребления растительной клетчатки. Бобовые, зелень, отруби, зелёные овощи, ягоды и цитрусовые содержат фитаты, которые препятствуют образованию камней. Морская рыба и орехи богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья почек и других органов.

Для профилактики мочекаменной болезни Мартиросян рекомендует ограничить употребление жирных стейков, субпродуктов, сливочного масла и дрожжевой выпечки, что является стандартной рекомендацией врачей-урологов.

Уточнения

Мочека́менная боле́знь (МКБ), или уролитиаз, — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Фитнес для женщин 40+: кардио, силовые тренировки и йога для здоровья
В Индии слоны атаковали тигра после его рыка рядом со стадом
Лимон против грязи: проверенный трюк для чистого и ароматного дома
Автомобилистам рассказали, как создать запах в салоне с помощью масла
Рецепт малинового джема с вином без остатка алкоголя
Дефицит бора и плотная почва вызывают уродливую форму свёклы
Брэд Питт раскрыл: Том Круз сорвал их дуэт в Ford против Ferrari из-за руля
Пять видов украшений, которые визуально добавляют возраст
Наша планета готовится к космическому манёвру
Экспорт циркония из России: США возобновили закупки после длительного перерыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.