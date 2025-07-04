10 продуктов, которые заставят ваши почки работать вдвое хуже — секреты здорового питания

Мочекаменная болезнь: 5 опасных продуктов в вашем холодильнике

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мочекаменная болезнь — распространённое урологическое заболевание в России, особенно часто встречающееся в Крыму, на Северном Кавказе и в Поволжье. Одной из причин образования камней в почках может быть избыточное потребление мяса и молочных продуктов, рассказал врач-уролог клиники "СМ-Клиника" Гурген Мартиросян.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стейк

По его словам, рацион, богатый мясом и молочными продуктами, включая стейки, жареную курицу, субпродукты, яйца, творог, сыр и молоко, содержит много животных жиров, которые при переваривании образуют пурины. Одним из продуктов их распада является мочевая кислота, вредная для почек и способствующая развитию мочекаменной болезни.

Особое внимание на свой рацион следует обратить мужчинам, так как чрезмерное употребление красного мяса и молочных белков может привести к накоплению мочевой кислоты и нарушению работы почек. Люди с нарушениями всасывания кальция в кишечнике или воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта также находятся в зоне риска. Избыток жирной пищи может нарушить кальциевый обмен, что способствует формированию оксалатных камней, сообщает Газета.Ru.

Но полностью отказываться от молочных продуктов не стоит, так как это может вызвать дефицит кальция, приводящий к остеопорозу и артриту. Мартиросян рекомендует придерживаться следующих суточных норм потребления кальция: для подростков — до 1300 мг, для взрослых в возрасте от 19 до 50 лет — около 1000 мг, а для людей старше 50 лет — 1200 мг.

Врач также подчеркнул важность потребления растительной клетчатки. Бобовые, зелень, отруби, зелёные овощи, ягоды и цитрусовые содержат фитаты, которые препятствуют образованию камней. Морская рыба и орехи богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья почек и других органов.

Для профилактики мочекаменной болезни Мартиросян рекомендует ограничить употребление жирных стейков, субпродуктов, сливочного масла и дрожжевой выпечки, что является стандартной рекомендацией врачей-урологов.

Уточнения

Мочека́менная боле́знь (МКБ), или уролитиаз, — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.



