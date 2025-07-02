Стерильность не поможет. Почему постоянная влажная уборка в доме не панацея от аллергии на пыль

Почему ежедневная уборка не спасет от аллергии на пыль — мнение эксперта

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина назвала способы борьбы с негативной реакцией организма на скопление сухих твёрдых частиц в жилище.

Фото: https://www.freepik.com Аллергия

Нет смысла ежедневно делать генеральную капитальную влажную уборку дома, если поставлен диагноз — аллергия на пыль. И вот почему.

"Аллергия возникает, когда нарушен иммунитет. Если устранить эти нарушения, можно вылечить любое аллергическое заболевание. Даже такое тяжелое заболевание, как бронхиальная астма. Аллергия — это не внешние факторы, это индивидуальная повышенная чувствительность на аллергены. Аллергены относятся к генетически чужеродным для человека факторам. Но, в отличие от бактерий и вирусов, они безопасны для человека и не обладают никакими патогенными болезнетворными свойствами", — говорит врач.

Конечно, домашняя пыль может добавить аллергику неприятностей. И поддерживать чистоту в жилище, само собой, нужно.

"Если в пыльном помещении находится человек с повышенной чувствительностью к бытовым аллергенам, — это и сама пыль, и микрофлора- то проявления болезни будут более ярко выражены и болезнь будет нарастать. Безусловно, влажная уборка в какой-то степени уменьшит контакт с аллергеном, но не избавит человека от аллергии. Дома уборка — естественно, но это временный фактор", — рассказала Надежда Логина.

Если у человека подтверждена реакция на пыль, нужно обязательно обратиться к доктору. По словам эксперта, доказано, что аллергия излечима.