Не всегда полезно: кому отдых у моря может навредить — опасные группы риска

Опасные пляжи: как избежать ущерба для здоровья на море

Летний отдых у моря для многих — обязательная часть отпуска. Мы уверены: морская вода, солнце и солёный воздух пойдут только на пользу. Но это заблуждение. В некоторых случаях такой отдых может обострить хронические болезни или даже привести к серьёзным осложнениям.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Азовское море

Когда отдых на море опасен

Самыми уязвимыми на пляже оказываются люди с заболеваниями сердца и сосудов.

Высокая температура, влажность и активное солнце создают серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Пациенты с гипертонией, стенокардией или сердечной недостаточностью могут ощутить резкое ухудшение состояния, даже если дома болезнь долгое время была под контролем.

Такие условия могут привести к обезвоживанию, скачкам давления и нарушению терморегуляции. Морской климат, особенно в жару, не всегда лучший выбор.

Кожа может не выдержать

Несмотря на популярное мнение, что солёная вода полезна при кожных заболеваниях, она далеко не всем подходит.

При псориазе, экземе или дерматитах ультрафиолет и солёная вода могут как помочь, так и резко усугубить состояние. Реакция организма может быть непредсказуемой, особенно при нестабильной форме болезни или высокой чувствительности кожи.

К тому же солнце может стать причиной аллергии, пигментации или даже спровоцировать фотодерматоз у чувствительных людей.

Онкология и солнечные лучи — плохое сочетание

Пациенты, перенёсшие онкологическое заболевание, также входят в группу риска. Воздействие ультрафиолета — доказанный фактор, способствующий прогрессированию некоторых форм рака, особенно кожи и молочной железы.

Даже в стадии ремиссии решение об отпуске у моря должно приниматься только после консультации с лечащим врачом. Солнечная активность может стать спусковым механизмом для рецидива.

Йод и гормоны: риск для щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы, особенно гипертиреоз, — ещё один повод задуматься. Избыточное содержание йода в морском воздухе и воде может повлиять на гормональный фон.

Вместо оздоровления человек рискует столкнуться с бессонницей, раздражительностью, сердцебиением и другими неприятными симптомами.

Психика под угрозой

Даже если у вас нет физических недугов, море может навредить. Смена климата, перелёты и новая обстановка могут усилить симптомы психических нарушений.

Людям с расстройствами психики лучше выбирать умеренный климат и предсказуемую обстановку. А пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты (некоторые антибиотики, психотропные лекарства), вообще должны избегать активного солнца. Морской отдых — не универсальная панацея, а любое оздоровление должно соответствовать состоянию здоровья.

Возраст — не про море

Пожилые люди — ещё одна уязвимая категория. Жара и влажность — тяжёлое испытание для сердца: повышается давление, учащается пульс, возрастает риск кризов, вплоть до инфаркта.

Резкая смена климата особенно тяжела в возрасте: адаптация проходит труднее. Пациенты с артритами или артрозами могут столкнуться с обострением из-за ходьбы по песку или долгого купания.

Вместо поездки к морю предлагаем пожилым людям отдых в специализированных пансионатах. Там есть медицинское наблюдение, щадящий режим активности и питание с учётом состояния здоровья. Такой формат поможет восстановить силы без риска.

Море — не всегда залог здоровья. Для некоторых групп людей оно может стать источником серьёзных проблем. Если есть хронические болезни, не пренебрегайте консультацией врача перед поездкой. Лучше перестраховаться, чем вернуться не с загаром, а с обострением рекомендуют Аргументы и факты.

Уточнения

Пляж (от фр. plage - отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

