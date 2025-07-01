Вытащил из воды — и что дальше? Алгоритм, который должен знать каждый

Пензенские медики рассказали, как оказать первую помощь пострадавшему на воде — и не навредить ещё больше.
Если человек без сознания, его нужно немедленно вытащить из воды. При подозрении на травму позвоночника укладывайте его только на жёсткую поверхность: щит, доску или что-то похожее.
Положите пострадавшего животом на своё колено, чтобы вода из лёгких могла выйти. Рот необходимо освободить от рвотных масс и слизи.
Наберите 03, 103 или 112. Даже если пострадавший пришёл в себя, медики всё равно должны осмотреть его.
Если не дышит и нет пульса на сонной артерии — начинайте сердечно-лёгочную реанимацию:
30 нажатий на грудь
2 вдоха рот в рот
Продолжайте до восстановления дыхания или прибытия врачей, но не дольше 30 минут.
После восстановления дыхания положите человека на бок — это устойчивое положение, безопасное до приезда скорой. Укутайте пострадавшего, внимательно следите за его состоянием, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Никакого алкоголя — это только ухудшит состояние.
Не растирайте тело — особенно при переохлаждении: можно повредить ткани и сосуды.
Пензенский центр общественного здоровья напоминает: "Иногда счёт идёт на секунды. Спокойствие, чёткие действия и знание алгоритма могут спасти жизнь".
Пе́рвая по́мощь — комплекс мероприятий, выполняемых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия медика или до помещения больного в медицинское учреждение.
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