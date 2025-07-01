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Вытащил из воды — и что дальше? Алгоритм, который должен знать каждый

1:44
Здоровье

Пензенские медики рассказали, как оказать первую помощь пострадавшему на воде — и не навредить ещё больше.

пляжи у Монцы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляжи у Монцы

Шаг 1. Спасаем правильно

Если человек без сознания, его нужно немедленно вытащить из воды. При подозрении на травму позвоночника укладывайте его только на жёсткую поверхность: щит, доску или что-то похожее.

Шаг 2. Очищаем дыхательные пути

Положите пострадавшего животом на своё колено, чтобы вода из лёгких могла выйти. Рот необходимо освободить от рвотных масс и слизи.

Шаг 3. Вызываем помощь

Наберите 03, 103 или 112. Даже если пострадавший пришёл в себя, медики всё равно должны осмотреть его.

Шаг 4. Проверяем дыхание и пульс

Если не дышит и нет пульса на сонной артерии — начинайте сердечно-лёгочную реанимацию:

  • 30 нажатий на грудь

  • 2 вдоха рот в рот
    Продолжайте до восстановления дыхания или прибытия врачей, но не дольше 30 минут.

Шаг 5. Согреваем и наблюдаем

После восстановления дыхания положите человека на бок — это устойчивое положение, безопасное до приезда скорой. Укутайте пострадавшего, внимательно следите за его состоянием, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Что делать нельзя

  • Никакого алкоголя — это только ухудшит состояние.

  • Не растирайте тело — особенно при переохлаждении: можно повредить ткани и сосуды.

Пензенский центр общественного здоровья напоминает: "Иногда счёт идёт на секунды. Спокойствие, чёткие действия и знание алгоритма могут спасти жизнь".

Уточнения

Пе́рвая по́мощь — комплекс мероприятий, выполняемых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия медика или до помещения больного в медицинское учреждение.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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