Язва желудка уйдёт в забвение: 9 продуктов, которые помогут восстановить здоровье

Уникальное питание: 9 ключевых продуктов для восстановления при язве

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Язва желудка — болезнь коварная и хроническая. Она способна затаиться на месяцы, а потом внезапно напомнить о себе болью, изжогой и тяжестью. Но хороший рацион — это не просто профилактика обострений. Это реальный способ помочь желудку восстановиться. Вот 9 продуктов, которые особенно полезны при язве.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полезные продукты для желудка

Капустный сок

Да, звучит неожиданно — но это один из самых эффективных натуральных способов заживления язвы. Всё дело в витамине U и витамине C. Учёные установили: пациенты, которые пили по 950 мл капустного сока в день, восстанавливались в 6 раз быстрее, чем те, кто получал только медикаменты.

Результаты: симптомы исчезли за 7-10 дней у 81% испытуемых.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, мисо, кимчи и даже чайный гриб содержат пробиотики и ферменты, поддерживающие здоровье ЖКТ. Они помогают бороться с бактерией Хеликобактер пилори, улучшают усвоение витаминов и повышают эффективность лечения на 150%.

Зелёный чай

Богат катехинами — антиоксидантами, которые ускоряют заживление и снижают воспаление. Но есть нюанс: чай должен быть слабым, не натощак, и не более 2-3 чашек в день. При обострении — осторожно.

Мёд

Натуральный мёд убивает бактерии, включая Хеликобактер пилори, и способствует восстановлению слизистой. В экспериментах с животными мёд сокращал сроки заживления и предотвращал развитие язв.

Чеснок

В термически обработанном виде чеснок помогает подавить рост бактерий, связанных с язвой. Уже через 3 дня употребления чеснока у людей наблюдали снижение активности Хеликобактер.

Куркума

Куркумин стимулирует выработку защитной слизи, снижает воспаление и помогает заживлять язвы. В одном из исследований у 76% участников язва затянулась через 3 месяца регулярного приёма куркумы.

Брокколи

Содержит витамин U, сульфорафан и кемпферол — вещества, которые снижают воспаление, улучшают пищеварение и защищают желудок от повторных повреждений. В период обострения — только после термообработки.

Оливковое масло

Обволакивает слизистую, помогает уничтожать штаммы Хеликобактер, даже устойчивые к антибиотикам. Рекомендуется до 30 г в день (около двух столовых ложек).

Алоэ вера

Снижает кислотность желудочного сока и ускоряет регенерацию. В экспериментах алоэ действовало почти так же, как омепразол, но мягче и натуральнее. В сочетании с антибиотиками оно усиливает эффект и снижает побочные действия.

Питание как часть лечения Язва желудка — это не только про таблетки и диеты, но и про осознанный выбор продуктов, которые действительно помогают организму восстанавливаться. Включив в рацион капустный сок, мёд, ферментированные продукты, куркуму и другие натуральные помощники, вы не просто снижаете риск обострений, но и создаёте условия для заживления слизистой. Главное — слушать своё тело, избегать раздражающих факторов и помнить: правильное питание — это тоже терапия.

Уточнения

Язва желудка — локальный дефект слизистой оболочки желудка, образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения.

