Шок от сна: почему ваше тело иногда дергается, когда вы засыпаете?

Вы только устроились поудобнее, тепло укутались и почти заснули… как вдруг — резкий толчок, будто вас кто-то дёрнул за плечо или вы провалились в кровати. Знакомо? Это явление называется гипническим спазмом. Оно пугает, но на самом деле совершенно безвредно.
Разбираемся, почему тело иногда "прыгает" в начале сна — и когда стоит обратить на это внимание.
Это внезапные, резкие подёргивания мышц, которые случаются в момент перехода от бодрствования ко сну — в гипнагогической фазе.
"Когда мышцы расслабляются, мозг может ошибочно интерпретировать это как падение — и запускает резкое сокращение мышц", — объясняет пульмонолог и сомнолог доктор Сандрин Лонуа-Роллина.
Часто эти подёргивания сопровождаются ощущением падения, например, будто вы соскальзываете с кровати или падаете со скалы. Иногда это напоминает короткий сон с испугом.
Но важно: это не болезнь. Гипнический миоклонус не имеет ничего общего с эпилепсией или синдромом беспокойных ног.
На частоту гипнических подёргиваний влияет множество факторов:
Эти толчки могут появляться у любого человека, даже полностью здорового. Просто иногда тело реагирует на усталость чересчур эмоционально.
Если подёргивания случаются постоянно, нарушают сон, мешают засыпать или сопровождаются другими симптомами (ночное апноэ, судороги, частые пробуждения) — стоит поговорить с терапевтом или сомнологом.
"Миоклонус сам по себе не опасен. Но если он стал регулярным, лучше исключить скрытые заболевания", — отмечает доктор Лонуа-Роллина.
Хотя полностью предотвратить гипнические подёргивания нельзя, можно снизить их частоту с помощью простых привычек:
"Чудес не существует, но здоровый ритм сна и спокойствие в голове творят настоящие чудеса", — уверена врач.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.
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