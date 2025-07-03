Шок от сна: почему ваше тело иногда дергается, когда вы засыпаете?

5 простых привычек, которые уменьшат гипнические подёргивания

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы только устроились поудобнее, тепло укутались и почти заснули… как вдруг — резкий толчок, будто вас кто-то дёрнул за плечо или вы провалились в кровати. Знакомо? Это явление называется гипническим спазмом. Оно пугает, но на самом деле совершенно безвредно.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Разбираемся, почему тело иногда "прыгает" в начале сна — и когда стоит обратить на это внимание.

Что такое гипнические спазмы

Это внезапные, резкие подёргивания мышц, которые случаются в момент перехода от бодрствования ко сну — в гипнагогической фазе.

"Когда мышцы расслабляются, мозг может ошибочно интерпретировать это как падение — и запускает резкое сокращение мышц", — объясняет пульмонолог и сомнолог доктор Сандрин Лонуа-Роллина.

Часто эти подёргивания сопровождаются ощущением падения, например, будто вы соскальзываете с кровати или падаете со скалы. Иногда это напоминает короткий сон с испугом.

Но важно: это не болезнь. Гипнический миоклонус не имеет ничего общего с эпилепсией или синдромом беспокойных ног.

Почему это происходит

На частоту гипнических подёргиваний влияет множество факторов:

Стресс и тревожность.

Сильная усталость.

Переизбыток кофеина или энергетиков.

Плохая гигиена сна — нерегулярный график, яркий свет, поздние тренировки.

Эти толчки могут появляться у любого человека, даже полностью здорового. Просто иногда тело реагирует на усталость чересчур эмоционально.

Когда стоит обратиться к врачу

Если подёргивания случаются постоянно, нарушают сон, мешают засыпать или сопровождаются другими симптомами (ночное апноэ, судороги, частые пробуждения) — стоит поговорить с терапевтом или сомнологом.

"Миоклонус сам по себе не опасен. Но если он стал регулярным, лучше исключить скрытые заболевания", — отмечает доктор Лонуа-Роллина.

Как уменьшить спазмы ночью

Хотя полностью предотвратить гипнические подёргивания нельзя, можно снизить их частоту с помощью простых привычек:

Ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Избегайте кофе, алкоголя и сигарет во второй половине дня.

Обеспечьте тишину и темноту в спальне.

Не ешьте тяжёлую пищу и не тренируйтесь поздно вечером.

Практикуйте релаксацию - дыхательные упражнения, йогу, медитацию.

"Чудес не существует, но здоровый ритм сна и спокойствие в голове творят настоящие чудеса", — уверена врач.

Спокойный сон без испуга — это возможно Гипнические спазмы — всего лишь часть естественного процесса засыпания. Они не несут угрозы и не требуют лечения, если не мешают вам регулярно отдыхать. Но прислушиваться к своему телу — важно: здоровый сон начинается с внимания к себе. Установите ритм, избегайте перегрузок и дайте мозгу сигнал, что можно расслабиться. Тогда ночные вздрагивания уйдут в тень, а сон станет по-настоящему восстанавливающим.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

