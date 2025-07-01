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Похудение без спорта и голодовок: вот как ускорить метаболизм без жертв

2:52
Здоровье

Ты не объедаешься, но вес стоит? В 20 ела пиццу — и ничего, а теперь поправляешься от яблока? Проблема, скорее всего, в замедленном метаболизме. Хорошая новость: обмен веществ можно мягко ускорить — без марафонов, голодовок и капельниц. Главное — включить в привычки несколько работающих вещей.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Что такое метаболизм и почему он замедляется

Метаболизм — это совокупность химических реакций, которые отвечают за переработку пищи в энергию. С возрастом, особенно после 30, скорость этих процессов падает: мышцы "теряются", а жиры накапливаются. Но не всё потеряно — есть способы подстегнуть систему.

9 способов разогнать обмен веществ в любом возрасте

Больше белка в тарелке

  • На переваривание белка уходит больше энергии, чем на усвоение жиров и углеводов. Белок даёт наибольший термический эффект — организм тратит больше калорий на его переработку.

Плюс: долгое чувство сытости и меньше тяги к перекусам.

Холодная вода

  • Один стакан холодной воды может поднять метаболизм на 30% — телу придётся нагревать её до 36,6°C. Пей перед едой — меньше съешь и лучше усвоишь.

HIIT — интервальные тренировки

  • Даже 15 минут активного чередования нагрузок и отдыха запускают эффект "дожигания" — тело продолжает сжигать калории даже после окончания тренировки.

Двигайся, даже сидя

  • Микродвижения — вставания, хождение, жестикуляция — это тоже метаболизм. Чем меньше ты сидишь, тем больше калорий тратится даже вне тренировок.

Силовые упражнения

  • Чем больше мышц — тем выше метаболизм в покое. Мышцы "едят" энергию даже во сне.

Омега-3

  • Полезные жиры из рыбы, орехов и семян уменьшают воспаление, стабилизируют сахар и повышают чувствительность к гормонам, отвечающим за жиросжигание.

Зелёный чай

  • Содержит EGCG — мощный катехин, ускоряющий метаболизм. Кофеин + антиоксиданты = жир уходит быстрее.

Отказ от жёстких диет

  • Резкое урезание калорий — сигнал телу экономить и замедлять процессы. Ешь разумно и регулярно.

Нормальный сон

  • Недосып нарушает работу гормонов, отвечающих за аппетит. Возникает тяга к сладкому и хаос в питании. Хочешь похудеть — ложись спать.

И бонус: острые специи

Капсаицин из перца стимулирует термогенез и ускоряет обмен. Но есть нюанс — не всем подойдёт по вкусу или состоянию желудка. Если любишь острое — используй на здоровье!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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