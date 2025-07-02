Эффект возраста: как качество сна влияет на здоровье после 30 лет

"Спать по 8 часов" — привычная формула. Но правда в том, что для многих взрослых она не только устарела, но и может быть… вредной. Особенно, если вам уже за 30.
На разных этапах жизни наши биологические ритмы меняются. То, что было нормой в юности, становится избыточным в зрелом возрасте. И наоборот: недостаток сна после 35 лет бьёт не только по самочувствию, но и по мозгу, настроению и даже внешности.
Учёные из Кембриджского и Фуданьского университетов провели масштабное исследование: они проанализировали данные почти полумиллиона человек в возрасте от 38 до 73 лет.
Цель — выяснить, сколько сна действительно нужно взрослому человеку, чтобы чувствовать себя бодро и сохранить здоровье.
Участники рассказали о своих привычках сна, прошли когнитивные тесты, ответили на вопросы о психическом и физическом состоянии.
Результат оказался неожиданным: идеальное количество сна — не восемь, а ровно семь часов.
Оказалось, что и недостаток, и избыток сна связаны с рисками. Люди, которые спали меньше или больше семи часов, чаще страдали от:
Главная причина — не количество часов, а качество сна, считают исследователи. Те, кто спит дольше, но часто просыпается ночью, не получают нужных фаз глубокого сна - а значит, не восстанавливаются, несмотря на длительность отдыха.
Если вы чувствуете, что без 9 часов сна не функционируете, стоит не просто раньше ложиться, а проверить, не нарушено ли качество сна.
Возможно, вы:
"Качество сна важнее его количества", — этот вывод учёные считают ключевым.
Семь часов — не жёсткое правило, а ориентир. Кто-то чувствует себя отлично и после шести с половиной, кому-то комфортно на восьми. Главное — высыпаться так, чтобы просыпаться без усталости.
Если вам 35+, не гонитесь за мифическими "восемью часами". Лучше — за качественным сном, после которого легко дышать, работать и радоваться утру.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.
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