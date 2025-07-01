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Не списывайте тяжесть в ногах на жару — так ваши вены подают серьезный сигнал бедствия

3:28
Здоровье

Лето кажется идеальным временем для здоровья. Но именно в жаркие месяцы многие сталкиваются с неожиданной проблемой — отеками, тяжестью и судорогами в ногах. И причина может быть глубже, чем кажется.

Женские ноги с варикозом
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женские ноги с варикозом

Семейный нутрициолог и нутришеф Виктория Сергеева напоминает: всё это — возможные признаки венозной недостаточности, состояния, которое развивается незаметно, но способно сильно испортить качество жизни.

Почему вены страдают летом

Жара, обезвоживание, малоподвижные поездки — триггеры, с которыми организм сталкивается именно летом. В это время увеличивается нагрузка на сосудистую систему, особенно если есть предрасположенность.

Среди факторов риска:

  • Наследственность и беременность.
  • Лишний вес и малоподвижный образ жизни.
  • Дефицит воды и злоупотребление алкоголем.
  • Узкая одежда, неудобная обувь, каблуки.
  • Горячие ванны, гормональные препараты.
  • Стрессы, несбалансированное питание.
  • Тяжёлая физнагрузка и спортивные перегрузки.

"Если у вас более трёх таких факторов — это уже повод задуматься о профилактике. Венозная недостаточность — не просто дискомфорт, а прогрессирующее заболевание. А профилактика — это питание, движение, витамины", — подчёркивает Виктория Сергеева.

Что нужно есть, чтобы поддержать сосуды

Рацион при склонности к варикозу играет огромную роль. Главное — достаток клетчатки, белка, правильных жиров и "медленных" углеводов.

Что включить в меню

  • Нежирное мясо, птица, морепродукты, кисломолочные продукты.
  • Цельные злаки, бобовые, сухофрукты (особенно чернослив и курагу).
  • Овощи, кроме крахмалистых (картофеля и кукурузы).
  • Жирная рыба, льняное масло, авокадо.
  • Чеснок, свёкла, ягоды (вишня, брусника, калина, шиповник, черешня).
  • Томаты, болгарский перец, белые грибы, зелёный чай, цитрусы.
  • Пряности: куркума, имбирь, корица.

Что исключить

  • Рафинированные углеводы.
  • Трансжиры и рафинированные масла.
  • Полуфабрикаты, фастфуд, junk-food.

Как защитить вены в дороге

Дальние поездки — испытание для сосудов. Чтобы избежать застойных явлений:

  • Не надевайте узкие джинсы и утягивающее бельё.
  • Пейте больше воды, исключите алкоголь и кофе.
  • Делайте остановки, вставайте, разминайтесь.
  • Используйте компрессионные чулки, надевая их в постели после сна.
  • Не переедайте перед поездкой.
  • Не сидите с ногой на ногу.
  • Даже в кресле можно двигать стопами и "перебирать" пальцами.

"Не допускайте гиподинамии. Поддерживайте баланс сна и бодрствования. Обследуйтесь, вовремя восполняйте дефициты", — добавляет нутрициолог.

Варикоз проще предотвратить, чем лечить

Небольшие привычки — как рацион с клетчаткой или компрессионные чулки — не требуют жертв, но могут всерьёз снизить риск венозной недостаточности. Особенно летом. Следите за своими венами — они точно скажут вам спасибо, сообщает RuNews24.ru.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен, для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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