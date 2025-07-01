Не списывайте тяжесть в ногах на жару — так ваши вены подают серьезный сигнал бедствия

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето кажется идеальным временем для здоровья. Но именно в жаркие месяцы многие сталкиваются с неожиданной проблемой — отеками, тяжестью и судорогами в ногах. И причина может быть глубже, чем кажется.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женские ноги с варикозом

Семейный нутрициолог и нутришеф Виктория Сергеева напоминает: всё это — возможные признаки венозной недостаточности, состояния, которое развивается незаметно, но способно сильно испортить качество жизни.

Почему вены страдают летом

Жара, обезвоживание, малоподвижные поездки — триггеры, с которыми организм сталкивается именно летом. В это время увеличивается нагрузка на сосудистую систему, особенно если есть предрасположенность.

Среди факторов риска:

Наследственность и беременность.

Лишний вес и малоподвижный образ жизни.

Дефицит воды и злоупотребление алкоголем.

Узкая одежда, неудобная обувь, каблуки.

Горячие ванны, гормональные препараты.

Стрессы, несбалансированное питание.

Тяжёлая физнагрузка и спортивные перегрузки.

"Если у вас более трёх таких факторов — это уже повод задуматься о профилактике. Венозная недостаточность — не просто дискомфорт, а прогрессирующее заболевание. А профилактика — это питание, движение, витамины", — подчёркивает Виктория Сергеева.

Что нужно есть, чтобы поддержать сосуды

Рацион при склонности к варикозу играет огромную роль. Главное — достаток клетчатки, белка, правильных жиров и "медленных" углеводов.

Что включить в меню

Нежирное мясо, птица, морепродукты, кисломолочные продукты.

Цельные злаки, бобовые, сухофрукты (особенно чернослив и курагу).

Овощи, кроме крахмалистых (картофеля и кукурузы).

Жирная рыба, льняное масло, авокадо.

Чеснок, свёкла, ягоды (вишня, брусника, калина, шиповник, черешня).

Томаты, болгарский перец, белые грибы, зелёный чай, цитрусы.

Пряности: куркума, имбирь, корица.

Что исключить

Рафинированные углеводы.

Трансжиры и рафинированные масла.

Полуфабрикаты, фастфуд, junk-food.

Как защитить вены в дороге

Дальние поездки — испытание для сосудов. Чтобы избежать застойных явлений:

Не надевайте узкие джинсы и утягивающее бельё.

Пейте больше воды, исключите алкоголь и кофе.

Делайте остановки, вставайте, разминайтесь.

Используйте компрессионные чулки , надевая их в постели после сна.

, надевая их в постели после сна. Не переедайте перед поездкой.

Не сидите с ногой на ногу.

Даже в кресле можно двигать стопами и "перебирать" пальцами.

"Не допускайте гиподинамии. Поддерживайте баланс сна и бодрствования. Обследуйтесь, вовремя восполняйте дефициты", — добавляет нутрициолог.

Варикоз проще предотвратить, чем лечить

Небольшие привычки — как рацион с клетчаткой или компрессионные чулки — не требуют жертв, но могут всерьёз снизить риск венозной недостаточности. Особенно летом. Следите за своими венами — они точно скажут вам спасибо, сообщает RuNews24.ru.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен, для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

