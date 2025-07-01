Не списывайте тяжесть в ногах на жару — так ваши вены подают серьезный сигнал бедствия

Лето кажется идеальным временем для здоровья. Но именно в жаркие месяцы многие сталкиваются с неожиданной проблемой — отеками, тяжестью и судорогами в ногах. И причина может быть глубже, чем кажется.
Семейный нутрициолог и нутришеф Виктория Сергеева напоминает: всё это — возможные признаки венозной недостаточности, состояния, которое развивается незаметно, но способно сильно испортить качество жизни.
Жара, обезвоживание, малоподвижные поездки — триггеры, с которыми организм сталкивается именно летом. В это время увеличивается нагрузка на сосудистую систему, особенно если есть предрасположенность.
"Если у вас более трёх таких факторов — это уже повод задуматься о профилактике. Венозная недостаточность — не просто дискомфорт, а прогрессирующее заболевание. А профилактика — это питание, движение, витамины", — подчёркивает Виктория Сергеева.
Рацион при склонности к варикозу играет огромную роль. Главное — достаток клетчатки, белка, правильных жиров и "медленных" углеводов.
Дальние поездки — испытание для сосудов. Чтобы избежать застойных явлений:
"Не допускайте гиподинамии. Поддерживайте баланс сна и бодрствования. Обследуйтесь, вовремя восполняйте дефициты", — добавляет нутрициолог.
Небольшие привычки — как рацион с клетчаткой или компрессионные чулки — не требуют жертв, но могут всерьёз снизить риск венозной недостаточности. Особенно летом. Следите за своими венами — они точно скажут вам спасибо, сообщает RuNews24.ru.
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