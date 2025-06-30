Секрет глубокого сна в одном стакане — проверено

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если в голове крутятся навязчивые мысли, а усталость не переходит в сон — не спешите за снотворным. Есть способ проще, натуральнее и… вкуснее.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Секрет в стакане

За час до сна выпейте стакан тёплого молока с ложкой сырого мёда. Да, всего два ингредиента — но они работают как слаженная команда. Молоко (включая растительные аналоги: миндальное, овсяное) содержит триптофан — аминокислоту, которая запускает выработку мелатонина и серотонина — гормонов сна и спокойствия.

Почему добавляют мёд

Потому что триптофану сложно попасть в мозг. А глюкоза из мёда помогает "разгрузить" кровь от других аминокислот, мешающих ему. В результате триптофан беспрепятственно достигает мозга, где превращается в успокаивающий серотонин, а затем — в мелатонин, подающий телу сигнал: пора спать.

Как приготовить:

Стакан тёплого молока (не горячего!)

1 столовая ложка сырого, натурального мёда

Размешайте до растворения

Выпейте медленно, маленькими глотками

Не забывайте

Мёд должен быть сырым, без добавок

Молоко — только тёплое, чтобы не разрушить полезные вещества

Откажитесь от кофе, гаджетов и яркого света перед сном — иначе эффект будет слабее

Это не волшебство, а мягкий и эффективный ритуал, запускающий расслабление и настройку на восстановление. Уже через 5-10 минут вы ощутите, как тело становится тяжёлым, а глаза закрываются сами собой.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

