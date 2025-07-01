Вкусный враг болезней: овощ, который заставит забыть про бессонницу и отёки навсегда

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У неё бодрый вкус с остринкой — от мягкого до "ого!" — благодаря которому редька давно прописалась в салатах и закусках. Она почти не добавляет калорий, но зато заметно обогащает рацион и помогает поддерживать здоровье.

Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редька

Что в ней такого

Редька — это настоящая кладовая витаминов и минералов. Особенно богата витамином C, который отвечает за иммунитет, и витаминами группы B — они нужны для стабильной работы обмена веществ. Кроме того, в ней много калия, магния, кальция и железа — всё это важно для сердца, костей и общего тонуса.

Редька — почти невесомый продукт: в 100 граммах всего 16-20 килокалорий. Есть немного белков, углеводов, жиров, а ещё клетчатка, которая помогает кишечнику работать как часы.

Чем полезна редька

В первую очередь — её любят за помощь пищеварению. Благодаря клетчатке, она мягко "разгоняет" работу кишечника и помогает при запорах. Её витамин C — мощная поддержка иммунитета, особенно в холодное время года.

Есть и антиоксиданты — они борются с повреждением клеток и уменьшают риски возрастных заболеваний. А ещё есть данные, что редька может быть полезной при диабете, так как помогает выровнять уровень сахара в крови.

Нельзя забывать и про внешний вид: кожа, волосы, ногти — всё это получает бонусы от регулярного включения редьки в рацион.

Когда стоит быть осторожнее

Редька — не для всех. Если у вас есть гастрит, язва или проблемы с желудком — будьте аккуратны. Её пряность может раздражать слизистую. В очень редких случаях возможна аллергия.

Кроме того, если съесть слишком много, можно получить неприятные бонусы в виде газообразования или вздутия живота. Оптимальная порция — до 200 г в день.

Как есть редьку, чтобы не было скучно

Её можно есть сырой — в салате или просто как закуску. Особенно хороша она в маринованном виде, например, как это делают в корейской и японской кухне.

Варёная или тушёная редька — мягче, не такая острая, и отлично сочетается с мясом или овощами. Ещё один способ — выжать из неё сок. Да, вкус своеобразный, но если добавить, скажем, яблоко или морковь, получится вполне приятный и полезный коктейль для печени и кишечника.

Редька — это один из тех овощей, которые способны быть и лекарством, и лакомством. Главное — не переусердствовать.

Уточнения

Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).

