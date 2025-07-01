Вкусный враг болезней: овощ, который заставит забыть про бессонницу и отёки навсегда

У неё бодрый вкус с остринкой — от мягкого до "ого!" — благодаря которому редька давно прописалась в салатах и закусках. Она почти не добавляет калорий, но зато заметно обогащает рацион и помогает поддерживать здоровье.
Редька — это настоящая кладовая витаминов и минералов. Особенно богата витамином C, который отвечает за иммунитет, и витаминами группы B — они нужны для стабильной работы обмена веществ. Кроме того, в ней много калия, магния, кальция и железа — всё это важно для сердца, костей и общего тонуса.
Редька — почти невесомый продукт: в 100 граммах всего 16-20 килокалорий. Есть немного белков, углеводов, жиров, а ещё клетчатка, которая помогает кишечнику работать как часы.
В первую очередь — её любят за помощь пищеварению. Благодаря клетчатке, она мягко "разгоняет" работу кишечника и помогает при запорах. Её витамин C — мощная поддержка иммунитета, особенно в холодное время года.
Есть и антиоксиданты — они борются с повреждением клеток и уменьшают риски возрастных заболеваний. А ещё есть данные, что редька может быть полезной при диабете, так как помогает выровнять уровень сахара в крови.
Нельзя забывать и про внешний вид: кожа, волосы, ногти — всё это получает бонусы от регулярного включения редьки в рацион.
Редька — не для всех. Если у вас есть гастрит, язва или проблемы с желудком — будьте аккуратны. Её пряность может раздражать слизистую. В очень редких случаях возможна аллергия.
Кроме того, если съесть слишком много, можно получить неприятные бонусы в виде газообразования или вздутия живота. Оптимальная порция — до 200 г в день.
Её можно есть сырой — в салате или просто как закуску. Особенно хороша она в маринованном виде, например, как это делают в корейской и японской кухне.
Варёная или тушёная редька — мягче, не такая острая, и отлично сочетается с мясом или овощами. Ещё один способ — выжать из неё сок. Да, вкус своеобразный, но если добавить, скажем, яблоко или морковь, получится вполне приятный и полезный коктейль для печени и кишечника.
Редька — это один из тех овощей, которые способны быть и лекарством, и лакомством. Главное — не переусердствовать.
Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).
Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.