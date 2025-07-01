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Невинный настой оказался зельем: пейте понемногу — и забудете про отёки, спазмы и бессонные ночи

4:16
Здоровье

В стремлении к более естественному образу жизни люди всё чаще отказываются от сладких напитков, газировки и лишнего кофе в пользу того, что предлагает сама природа. Один из таких "тихих героев" растительного мира — укропная вода. Ничего лишнего, только семена, вода и поразительный эффект — и физически, и эмоционально.

Укропная вода
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укропная вода

Что такое укропная вода

Название простое, но за ним скрывается не просто отвар зелени. Классическая укропная вода — это раствор эфирного масла укропа или фенхеля. Однако в домашних условиях чаще используют настой из семян укропа: именно они содержат максимум активных веществ.

Семена укропа — настоящий кладезь:

  • эфирные масла (анетол, карвон, лимонен) — отвечают за спазмолитический и ветрогонный эффект;
  • флавоноиды — кемпферол и кверцетин, признанные антиоксиданты;
  • минералы — калий, кальций, магний, железо, фосфор;
  • витамины группы B, витамин C, каротиноиды;
  • органические кислоты и пищевые волокна.

Конечно, в настое концентрация этих веществ невелика, но при регулярном и разумном употреблении он может ощутимо поддержать здоровье.

Чем полезна укропная вода

  1. В первую очередь она известна своим действием на пищеварение. Укропная вода помогает избавиться от метеоризма, уменьшает спазмы, облегчает колики. Её применяют при лёгких расстройствах ЖКТ — как у взрослых, так и у малышей.
  2. Ещё одно важное свойство — мочегонный эффект. Настой мягко выводит излишки жидкости и помогает справляться с отёками. Кроме того, он обладает лёгким седативным действием, которое особенно важно при тревожности, нарушениях сна и переутомлении.
  3. Интересно, что укропная вода влияет и на сердечно-сосудистую систему — за счёт умеренного расширения сосудов и улучшения микроциркуляции. А благодаря антиоксидантам она может помочь и при кожных проблемах, связанных с пищеварением.

Семена укропа — это концентрат полезных веществ. По сравнению с зеленью, именно в них содержится максимальное количество эфирных масел и флавоноидов, оказывающих выраженное физиологическое действие.

При грамотном приготовлении укропная вода становится безопасным и эффективным вспомогательным средством при нарушениях пищеварения, особенно в мягкой и деликатной коррекции пищевых расстройств у детей.

Как приготовить укропную воду дома

Всё просто: одна чайная ложка семян укропа (или фенхеля) измельчается в ступке и заливается 200 мл кипятка. Настаивать лучше под крышкой около 30-40 минут. Затем процедить через марлю — и можно пить. Хранится такой настой не больше суток в холодильнике.

Важно: если используете магазинный укроп, следите за его происхождением. Лучше — аптечное сырьё или органический продукт без химической обработки. Зелень, к слову, для этих целей подходит меньше: она мягче, но и менее эффективна.

Для взрослых обычно рекомендуют пить 50-100 мл укропной воды 2-3 раза в день перед едой. Детям — только по назначению педиатра. Без консультации лучше не пить дольше 7 дней: привыкание может снизить эффект.

Противопоказания

Несмотря на всю свою природную мягкость, укропная вода подходит не всем. С осторожностью стоит употреблять её в следующих случаях:

  • аллергия на укроп или фенхель;
  • склонность к низкому давлению — возможен дополнительный его спад;
  • беременность (возможна стимуляция матки);
  • обострение язвенной болезни;
  • тяжёлая почечная недостаточность.

Укропная вода может стать достойной частью домашней аптечки, особенно в моменты, когда хочется чего-то лёгкого, натурального и успокаивающего. Главное — как всегда — соблюдать меру и подходить к даже самым простым средствам осознанно.

Уточнения

Настой (лат. Infusum) — недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного растительного сырья или водный раствор, специально приготовленный для получения биологически активных веществ.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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