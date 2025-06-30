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Один напиток и пять продуктов, которые спасают почки

2:11
Здоровье

Почки работают для нас 24/7 — фильтруют кровь, выводят лишнюю жидкость, регулируют давление. Но с возрастом им всё труднее справляться. И вот что действительно помогает им не перегружаться.

персики
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
персики

Главное — питьевой режим

Вода — основа здоровой работы почек. Не дожидайтесь жажды, пейте понемногу в течение дня. Это помогает почкам мягко и регулярно очищать организм от продуктов обмена.

Осторожнее с солью

Избыток соли задерживает воду и повышает давление, а это — дополнительная нагрузка на почки. Замените соль:

  • лимонным соком

  • ароматными травами

  • чесноком и специями

Полезные овощи и фрукты

Если нет противопоказаний, включите в рацион продукты с высоким содержанием воды и калия:

  • арбуз, дыня

  • огурцы, кабачки

  • сельдерей, персики, яблоки

Калий помогает сбалансировать натрий и снижает давление.

Ягодная защита

Клюква и брусника — настоящие союзники почек. Они снижают риск воспалений мочевыводящих путей. Добавляйте их в рацион:

  • в виде морса без сахара

  • в свежем или замороженном виде

Белок — с умом

Почки любят умеренность:

  • Выбирайте нежирную индейку, курицу, яйца, белую рыбу

  • Включайте растительные белки (чечевица, фасоль, нут)

  • Умерьте творог и избегайте избытка белка

Осторожно: фосфор и сахар

С возрастом может нарушаться выведение фосфора, поэтому ограничьте:

  • газировку (особенно колу)

  • плавленые сыры и обработанные продукты

Контроль сахара тоже критичен: избыток повреждает мелкие сосуды почек. Убираем из меню:

  • сладости

  • белый хлеб

  • сладкие напитки

Что добавить

  • Цельнозерновые крупы: овсянка, гречка, бурый рис

  • Меньше колбасы и переработанного мяса — это снижает нагрузку на фильтрационную систему

Здоровье почек — не только про болезни, это ещё и про хорошее самочувствие, бодрость, лёгкость в теле. Забота начинается с тарелки.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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