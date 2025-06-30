Один напиток и пять продуктов, которые спасают почки

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки работают для нас 24/7 — фильтруют кровь, выводят лишнюю жидкость, регулируют давление. Но с возрастом им всё труднее справляться. И вот что действительно помогает им не перегружаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ персики

Главное — питьевой режим

Вода — основа здоровой работы почек. Не дожидайтесь жажды, пейте понемногу в течение дня. Это помогает почкам мягко и регулярно очищать организм от продуктов обмена.

Осторожнее с солью

Избыток соли задерживает воду и повышает давление, а это — дополнительная нагрузка на почки. Замените соль:

лимонным соком

ароматными травами

чесноком и специями

Полезные овощи и фрукты

Если нет противопоказаний, включите в рацион продукты с высоким содержанием воды и калия:

арбуз, дыня

огурцы, кабачки

сельдерей, персики, яблоки

Калий помогает сбалансировать натрий и снижает давление.

Ягодная защита

Клюква и брусника — настоящие союзники почек. Они снижают риск воспалений мочевыводящих путей. Добавляйте их в рацион:

в виде морса без сахара

в свежем или замороженном виде

Белок — с умом

Почки любят умеренность:

Выбирайте нежирную индейку, курицу, яйца, белую рыбу

Включайте растительные белки (чечевица, фасоль, нут)

Умерьте творог и избегайте избытка белка

Осторожно: фосфор и сахар

С возрастом может нарушаться выведение фосфора, поэтому ограничьте:

газировку (особенно колу)

плавленые сыры и обработанные продукты

Контроль сахара тоже критичен: избыток повреждает мелкие сосуды почек. Убираем из меню:

сладости

белый хлеб

сладкие напитки

Что добавить

Цельнозерновые крупы: овсянка, гречка, бурый рис

Меньше колбасы и переработанного мяса — это снижает нагрузку на фильтрационную систему

Здоровье почек — не только про болезни, это ещё и про хорошее самочувствие, бодрость, лёгкость в теле. Забота начинается с тарелки.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

