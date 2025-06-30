Один напиток и пять продуктов, которые спасают почки

Почки работают для нас 24/7 — фильтруют кровь, выводят лишнюю жидкость, регулируют давление. Но с возрастом им всё труднее справляться. И вот что действительно помогает им не перегружаться.
Вода — основа здоровой работы почек. Не дожидайтесь жажды, пейте понемногу в течение дня. Это помогает почкам мягко и регулярно очищать организм от продуктов обмена.
Избыток соли задерживает воду и повышает давление, а это — дополнительная нагрузка на почки. Замените соль:
лимонным соком
ароматными травами
чесноком и специями
Если нет противопоказаний, включите в рацион продукты с высоким содержанием воды и калия:
арбуз, дыня
огурцы, кабачки
сельдерей, персики, яблоки
Калий помогает сбалансировать натрий и снижает давление.
Клюква и брусника — настоящие союзники почек. Они снижают риск воспалений мочевыводящих путей. Добавляйте их в рацион:
в виде морса без сахара
в свежем или замороженном виде
Почки любят умеренность:
Выбирайте нежирную индейку, курицу, яйца, белую рыбу
Включайте растительные белки (чечевица, фасоль, нут)
Умерьте творог и избегайте избытка белка
С возрастом может нарушаться выведение фосфора, поэтому ограничьте:
газировку (особенно колу)
плавленые сыры и обработанные продукты
Контроль сахара тоже критичен: избыток повреждает мелкие сосуды почек. Убираем из меню:
сладости
белый хлеб
сладкие напитки
Цельнозерновые крупы: овсянка, гречка, бурый рис
Меньше колбасы и переработанного мяса — это снижает нагрузку на фильтрационную систему
Здоровье почек — не только про болезни, это ещё и про хорошее самочувствие, бодрость, лёгкость в теле. Забота начинается с тарелки.
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.
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