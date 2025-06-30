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Утро без кофе: этот напиток вернёт коже сияние

Здоровье

Мы привыкли начинать день с бодрящего кофе или чашки крепкого чая. Но, как выяснилось, самый полезный утренний напиток вовсе не из этой тройки. И дело не в моде или новомодной диете, а в научных данных.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Кефир вместо капучино

Исследования показывают: люди, которые пьют кефир по утрам натощак, выглядят моложе и чувствуют себя лучше. И это не просто совпадение. За эффектом молодости стоит целый набор полезных микроорганизмов, среди которых — Lactobacillus kefiri. Она не только поддерживает микрофлору кишечника, но и снижает воспаление, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.

История с личным примером

Американский дерматолог Джон Заде рассказал, что впервые попробовал пить кефир натощак по совету своего коллеги, прожившего более 100 лет. Вскоре он заметил улучшение самочувствия и состояния кожи. Этот привычный и доступный продукт стал его секретом бодрости и свежего вида.

Чем полезен кефир с утра

  • Улучшает работу ЖКТ

  • Поддерживает иммунитет

  • Делает кожу более сияющей и упругой

  • Помогает поддерживать здоровье костей

  • Дарит легкость и бодрость без скачков давления

Главное — регулярность

Кефир не обещает мгновенного омоложения, но при ежедневном утреннем употреблении способен стать настоящим союзником красоты и здоровья.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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