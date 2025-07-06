Каротиноиды в еде работают лучше, чем в таблетках — и вот почему

Каротиноиды — это природные пигменты, придающие овощам и фруктам насыщенные жёлтые, оранжевые и красные оттенки. Но они не только радуют глаз: некоторые из них в организме превращаются в витамин А, другие действуют как мощные антиоксиданты.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Каротиноиды: что это и зачем они нужны

Самый известный каротиноид — бета-каротин. Именно он служит источником витамина А, который важен для зрения, кожи и иммунной системы. Но есть и другие, например, ликопин. Он не превращается в витамин А, зато борется с окислительным стрессом и помогает организму противостоять болезням.

Где искать каротиноиды

Чаще всего каротиноиды встречаются в моркови, тыкве, сладком перце, манго — всем, что радует глаз тёплыми цветами. Но не стоит забывать и про зелень: шпинат, брокколи и капуста тоже богаты этими веществами, хоть их цвет и скрыт за зелёным хлорофиллом.

Каротиноиды и здоровье

Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов с бета-каротином может снизить риск рака лёгких, особенно у тех, кто подвержен повышенному риску — например, курильщиков. Однако важно помнить: добавки с бета-каротином в некоторых случаях, особенно при уже имеющихся изменениях в организме, могут принести вред.

Уточнения

Каротино́иды - природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета.



