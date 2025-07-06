Этот незаметный предмет портит волосы каждый день — и вы его не подозреваете

Каждое утро начинается с привычных шагов: умылись, почистили зубы, расчёска — и в путь. Но задумывался ли ты, когда последний раз менял эту самую расчёску? Она — незаметный участник нашего ухода, которому часто не уделяют должного внимания.
Рекомендуется менять расчёску каждые 6-12 месяцев. Но это не строгая цифра: многое зависит от структуры волос, частоты использования и даже материала самой расчёски. У кого волосы густые, вьющиеся или длинные — износ случается быстрее.
Что происходит со старой расчёской
Со временем расчёска не только теряет вид, но и начинает вредить. Повреждённые зубцы цепляют волосы, вызывая ломкость и появление секущихся кончиков. На её поверхности накапливаются кожное сало, остатки укладочных средств и пыль, из-за чего волосы выглядят тускло и теряют лёгкость. А ещё - расчёска может стать домом для грибков и бактерий, которые вызывают раздражения и перхоть.
Как продлить срок службы
Чтобы расчёска служила дольше, стоит не забывать за ней ухаживать: убирать волосы после каждого использования и хотя бы раз в неделю хорошо промывать. Чистый инструмент — залог здоровых и ухоженных волос.
Расчёска - индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.
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