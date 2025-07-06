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Этот незаметный предмет портит волосы каждый день — и вы его не подозреваете

1:25
Здоровье

Каждое утро начинается с привычных шагов: умылись, почистили зубы, расчёска — и в путь. Но задумывался ли ты, когда последний раз менял эту самую расчёску? Она — незаметный участник нашего ухода, которому часто не уделяют должного внимания.

Мужчина с расчёской
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Мужчина с расчёской

Когда пора менять расчёску

Рекомендуется менять расчёску каждые 6-12 месяцев. Но это не строгая цифра: многое зависит от структуры волос, частоты использования и даже материала самой расчёски. У кого волосы густые, вьющиеся или длинные — износ случается быстрее.

Что происходит со старой расчёской

Со временем расчёска не только теряет вид, но и начинает вредить. Повреждённые зубцы цепляют волосы, вызывая ломкость и появление секущихся кончиков. На её поверхности накапливаются кожное сало, остатки укладочных средств и пыль, из-за чего волосы выглядят тускло и теряют лёгкость. А ещё - расчёска может стать домом для грибков и бактерий, которые вызывают раздражения и перхоть.

Как продлить срок службы

Чтобы расчёска служила дольше, стоит не забывать за ней ухаживать: убирать волосы после каждого использования и хотя бы раз в неделю хорошо промывать. Чистый инструмент — залог здоровых и ухоженных волос.

Уточнения

Расчёска - индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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