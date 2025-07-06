Один зевок — и вот уже вся комната делает то же самое: как это работает

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ты видишь, как кто-то зевает — и сам неосознанно повторяешь за ним. Такое случается с большинством людей. Более того, этим эффектом "заражаются" не только люди, но и животные. Например, собаки, глядя на зевающих хозяев, часто делают то же самое.

Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зевающая девушка

Почему мы зеваем, когда зевают другие

Одна из причин — работа зеркальных нейронов. Это особые клетки в мозге, которые активируются, когда мы наблюдаем за действиями других. Исследования показывают: мы чаще зеваем в ответ на знакомых, а не на случайных прохожих. Это подтверждает идею, что заразительная зевота — не просто рефлекс, а форма социального взаимодействия.

Смысл зевания в группе

Существует теория, что такое зевание помогает группе оставаться внимательной. Например, среди диких львов оно синхронизирует поведение — даёт сигнал, что пора быть на чеку. У людей эффект может служить для повышения бдительности и координации внутри коллектива.

Не все одинаково восприимчивы

Интересно, что на заразительную зевоту реагируют не все. По разным данным, это делают от 40 % до 60 % людей. Также исследователи пытались связать этот феномен с уровнем эмпатии, но результаты неоднозначны. Например, дети с аутизмом меньше зевают в ответ, но если направить их внимание на зевающего человека, разница исчезает. А вот люди с выраженными психопатическими чертами действительно почти не подвержены заразительной зевоте.

Уточнения

Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.

