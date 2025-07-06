Подростки не досыпают всю неделю — но восстановление требует точности

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1:29
Здоровье

Подростки часто жертвуют сном ради учёбы, общения или просто сидения в телефоне допоздна. В результате будни проходят в режиме хронического недосыпа. Но есть хорошая новость: учёные выяснили, что пара дополнительных часов сна на выходных действительно помогает.

Девушка на экзамене
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на экзамене

Как два часа сна в выходные помогают подросткам

Согласно новому исследованию, подростки, которые спят чуть больше обычного в выходные — примерно на два часа, — чувствуют себя менее тревожными. Ведущий автор исследования Соджонг Ким из Университета Орегона отмечает: и недостаток, и переизбыток сна могут усиливать тревожность, а вот умеренное увеличение длительности сна может наоборот её снижать.

Мера — ключ к спокойствию

Важно не переборщить. Исследование показывает, что слишком длинный сон по выходным может ухудшить симптомы тревожности. А вот прибавка до двух часов действует благоприятно. Это своего рода "восстановительный сон", позволяющий организму догнать то, чего не хватало в будни.

Сколько нужно спать на самом деле

Американская академия медицины сна рекомендует подросткам спать от 8 до 10 часов каждую ночь. Однако в реальности только 23 % старшеклассников соблюдают эту норму. Поэтому выходные могут стать шансом на небольшую компенсацию. Главное — знать меру.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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