Одна ошибка внимания — и мысль исчезает навсегда: как это устроено

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждую секунду наш мозг обрабатывает множество сигналов: мы думаем, замечаем, запоминаем и реагируем. Иногда, в этом бесконечном потоке задач, случается сбой — и мысль, ещё только что крутившаяся в голове, внезапно исчезает.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Почему мысли вдруг ускользают

Существует два основных типа памяти: долговременная и рабочая. Долговременная хранит то, что мы запомнили давно или хотя бы несколько часов назад. Рабочая память — это совсем другое дело. Это своего рода внутренний блокнот, где одновременно удерживается от четырёх до семи фрагментов информации, причём всего на мгновения или минуты.

Почему мозг "стиратель"

Рабочая память устроена так, чтобы быстро избавляться от лишнего — это нужно, чтобы освободить место для более актуальных мыслей. Поэтому, если внимание уходит в сторону или мы сосредоточены на чём-то одном, другая, только что появившаяся мысль может быть потеряна. Этому также способствуют усталость, алкоголь и возрастные изменения.

Как помочь себе вспомнить

Чтобы реже сталкиваться с такими провалами, важно избегать многозадачности. Чем больше переключений между задачами, тем выше риск потери мыслей. Если идея уже ускользнула, стоит попробовать восстановить контекст: повторить действия, заново воспроизвести разговор или даже просто вернуться в то же место. Это может вернуть забытое до того, как оно исчезнет совсем.

Уточнения

Мышле́ние - познавательная деятельность человека.

