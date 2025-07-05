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То, что делает детиным мозг уникальным, исчезает раньше, чем мы думаем

1:17
Здоровье

Детский мозг буквально создан для обучения. В ранние годы он особенно гибкий — это называется нейропластичностью. Благодаря ей мозг легко формирует новые связи, впитывая всё, что ребёнок видит, слышит и чувствует. Особенно активна эта способность до пяти лет — в период, когда весь мир вокруг воспринимается как нечто новое и интересное.

дети учатся в школе в классе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети учатся в школе в классе

Почему дети так легко осваивают язык

Хотя в других сферах дети могут уступать взрослым, в языке они — настоящие чемпионы. Младенцы различают звуки всех языков мира, даже тех, которых никогда не слышали раньше. Именно это помогает им быстро адаптироваться и говорить уверенно уже к четырём годам.

Почему со временем становится сложнее

С возрастом мозг теряет часть своей гибкости. Если ребёнок не слышит определённые звуки до подросткового возраста, он больше не сможет их различать. Это подтверждают и исследования, которые находят у детей и взрослых разные уровни нейромедиатора ГАМК — вещества, влияющего на обучение. У детей его меньше, и это может быть одной из причин, почему их мозг так легко усваивает новое.

Уточнения

Нейропластичность - свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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