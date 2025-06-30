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Начните с 5 минут: как движение дома меняет тело

1:47
Здоровье

Не нужен абонемент, форма и зеркальные стены, чтобы почувствовать силу тела. Ваш дом — идеальная площадка для движения, а вы сами — лучший тренажёр.

Уборка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка

Преимущества домашних тренировок

  • всегда под рукой,

  • не требует лишнего времени и затрат,

  • никакого стеснения и расписаний.

Начните с пяти минут в день — и пусть это будет вашим ежедневным ритуалом. Регулярность важнее длительности. Со временем короткие тренировки превращаются в сильное и подвижное тело.

Что делать дома

  • Приседания - укрепляют ноги, ягодицы и спину.

  • Отжимания - работают руки, грудь и плечи. Начните с отжиманий от стены.

  • Планка - укрепляет кор и всё тело. Даже 20 секунд — уже польза.

  • Выпады - поочерёдно прокачивают каждую ногу.

Кардио? Легко

Ходьба на месте с высокими коленями, энергичные танцы, подъём по лестнице вместо лифта — всё это разгоняет кровь и улучшает работу сердца.

Не забывайте про растяжку

Мягкие наклоны, повороты корпуса, вытягивания рук — всего пара минут в день, и мышцы остаются гибкими, а тело — подвижным и живым.

Как выработать привычку

Привяжите тренировку к какому-то действию — например, 10 минут движения после кофе. Включите любимую музыку или найдите простой видеоролик. Главное — не перфекционизм, а регулярность.

Помните: движение — это не наказание, а забота о себе.
Оно улучшает настроение, снижает стресс, укрепляет тело и возвращает энергию.

Начните сегодня — не выходя из дома. Ваш организм скажет вам спасибо.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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