Ночной образ жизни мешает больше, чем кажется: есть способ всё поменять

Одни с первыми лучами солнца уже бегают в парке и варят кофе, другие в это время только пытаются открыть глаза. Если ты привык засыпать за полночь, то ранний подъём кажется испытанием. Но можно ли переучить себя просыпаться раньше — и чувствовать себя при этом нормально?

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Можно ли перестроиться с "совы" на "жаворонка"

То, в какое время суток ты наиболее активен, называется хронотипом. Он формируется под влиянием генов и окружающей среды. Одни предпочитают ранние часы, другие — поздние. Исследования показывают, что на это влияет множество генов, а значит, полного контроля над процессом нет. Но определённая гибкость всё же есть.

Медленно, но верно

Если хочется встать на путь "жаворонка", лучше идти к этому постепенно. Например, переводить будильник на 15-20 минут раньше каждые несколько дней. Главное — последовательность. Часто люди держатся всю рабочую неделю, а на выходных возвращаются к старому режиму и сбивают настройку.

Свет, еда и вечерние привычки

Помочь организму можно с помощью простых шагов. За час до сна стоит уменьшить освещение и отказаться от ярких экранов. С утра — наоборот, важно получать как можно больше света. Не стоит заниматься чем-то активным поздним вечером, а ужин лучше перенести на более раннее время. Эти шаги помогают перенастроить внутренние часы.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) - периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

