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Этот цитрус помогает снизить сахар и укрепить иммунитет

Здоровье

Среди сезонных фруктов сложно найти полезные варианты для диабетиков: слишком много сахара, слишком высокий гликемический индекс. Но у каламондина — другое дело. Этот миниатюрный цитрус из Азии не только безопасен при диабете, но и может стать настоящим союзником в борьбе с ним.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Что такое каламондин

Это гибрид кумквата и мандарина, известный под названиями каламанси или филиппинский лайм. Его ярко-кислая мякоть и сладковатая кожура делают вкус необычным — в нём можно уловить нотки лимона, мандарина и даже ананаса. В кухнях Филиппин, Индонезии и Малайзии его используют повсюду — от супов до салатов.

Почему диабетикам стоит обратить внимание

Главное преимущество — низкий гликемический индекс. Каламондин не вызывает резких скачков сахара в крови. Более того:

  • Клетчатка замедляет усвоение углеводов,

  • Флавоноиды борются с воспалением,

  • Витамин С укрепляет иммунитет и стимулирует выработку коллагена.

Это не только поддержка обмена веществ, но и защита от осложнений, связанных с диабетом.

Можно есть с кожурой

Кожица у каламондина тонкая и сладковатая — в отличие от мякоти. Очистить нужно только от косточек. Главное — не злоупотреблять: избыточная кислота может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или заболеваниями почек.

Есть нюанс: не любой каламанси подходит в пищу

Декоративные деревья, выращиваемые дома, не всегда безопасны для еды. Лучше заказывать специально предназначенные для употребления сорта.

Уточнения

Каламонди́н также цитрофортуне́лла или калама́нси(×Citrofortunella microcarpa) принадлежит к семейству рутовых; его родина — Юго-Восточная Азия.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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