Этот цитрус помогает снизить сахар и укрепить иммунитет

Среди сезонных фруктов сложно найти полезные варианты для диабетиков: слишком много сахара, слишком высокий гликемический индекс. Но у каламондина — другое дело. Этот миниатюрный цитрус из Азии не только безопасен при диабете, но и может стать настоящим союзником в борьбе с ним.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Что такое каламондин

Это гибрид кумквата и мандарина, известный под названиями каламанси или филиппинский лайм. Его ярко-кислая мякоть и сладковатая кожура делают вкус необычным — в нём можно уловить нотки лимона, мандарина и даже ананаса. В кухнях Филиппин, Индонезии и Малайзии его используют повсюду — от супов до салатов.

Почему диабетикам стоит обратить внимание

Главное преимущество — низкий гликемический индекс. Каламондин не вызывает резких скачков сахара в крови. Более того:

Клетчатка замедляет усвоение углеводов,

Флавоноиды борются с воспалением,

Витамин С укрепляет иммунитет и стимулирует выработку коллагена.

Это не только поддержка обмена веществ, но и защита от осложнений, связанных с диабетом.

Можно есть с кожурой

Кожица у каламондина тонкая и сладковатая — в отличие от мякоти. Очистить нужно только от косточек. Главное — не злоупотреблять: избыточная кислота может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или заболеваниями почек.

Есть нюанс: не любой каламанси подходит в пищу

Декоративные деревья, выращиваемые дома, не всегда безопасны для еды. Лучше заказывать специально предназначенные для употребления сорта.

Уточнения

Каламонди́н также цитрофортуне́лла или калама́нси(×Citrofortunella microcarpa) принадлежит к семейству рутовых; его родина — Юго-Восточная Азия.



