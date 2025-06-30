Сенсация из США: плавайте после еды — гастроэнтеролог раскрывает правду

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов не согласен с американскими учёными. Они утверждают — полный желудок не помеха плаванию.

Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info роскошный обед

Плавать сразу после еды нельзя — казалось, это аксиома. Можно, считают специалисты одного из университетов в США. Якобы профессиональные пловцы спокойно тренируются после плотного обеда. И всё же не стоит молниеносно менять приём пищи на бассейн или море, уверен эксперт.

"Во время пищеварения не до работы мышцам. Если вы будете во время пищеварения отвлекать организм на работу мышц, то будете отнимать кровообращение от пищеварительного процесса. Тогда там всё будет тормозить, застаиваться. И одна из реакций спасительных — это всё вырвать обратно, чтобы не мешало процессу. Так что это две конкурирующие активности — интенсивная физическая деятельность и пищеварение. Чем тяжелее человек поел, тем дольше ждать. Как минимум два часа надо подождать", — говорит гастроэнтеролог.

Прямо противоположные своим выводам результаты американских учёных Никита Харлов объясняет с долей юмора.

"Может быть, надо было грант какой-то освоить и какую-то якобы сенсацию создать. Надеюсь, они грант освоили и все хорошо. Дай им бог здоровья", — резюмировал доктор.