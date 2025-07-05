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Пищевая ценность под вопросом: базы данных не говорят главного

1:43
Здоровье

Базы данных о составе продуктов — это важный инструмент для оценки того, что мы едим. С их помощью можно узнать, сколько белков, жиров, углеводов и других веществ содержится в конкретной пище. На основе этих сведений формируются рекомендации по питанию, создаются программы для борьбы с дефицитом или переизбытком веществ в рационе.

Супермаркет
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Супермаркет

Почему информация о составе продуктов может быть недостоверной

Однако значительная часть таких баз давно не обновлялась. По данным недавнего обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, проанализированы 101 образец из 110 стран. Результаты показали, что только 30 % баз доступны для открытого использования, а 39 % не обновлялись более пяти лет. Это делает данные малополезными в современных реалиях.

Почему нельзя просто взять данные из других стран

Во многих случаях страны используют информацию, собранную за рубежом. Но реальное содержание питательных веществ в продуктах может сильно отличаться в зависимости от климата, почвы и методов производства. Это особенно критично для стран с низким и средним уровнем дохода, где нет собственных современных исследований.

Мы знаем меньше, чем могли бы

Ещё один важный момент — охват. Большинство баз данных содержат информацию о 38 компонентах. Между тем современные исследования выявляют тысячи различных биомолекул, присутствующих в пище, каждая из которых может влиять на здоровье. Получается, мы видим лишь верхушку айсберга.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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