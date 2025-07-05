Звук во сне может рассказать больше, чем вы думаете: что происходит с дыханием

Когда мы засыпаем, дыхание может становиться громче. Это связано с тем, что при прохождении воздуха по дыхательным путям возникает вибрация. Чем уже проход и выше скорость потока — тем заметнее шум. Во время вдоха, особенно если он быстрый, давление в дыхательных путях падает, и это может привести к их частичному сжатию.
В состоянии бодрствования организм удерживает дыхательные пути открытыми — помогают рефлексы и напряжение мышц. Но во сне, особенно в фазе БДГ (быстрого движения глаз), тонус мышц вокруг дыхательных путей снижается. В результате проход сужается, скорость воздуха увеличивается, и возникает характерный шум.
Когда появляется храп и апноэ
Если дыхательные пути сужаются слишком сильно, появляется храп. А если просвет становится критически узким — например, меньше диаметра соломинки, — дыхание может полностью перекрываться. Это состояние называется обструктивным апноэ. Оно сопровождается паузами в дыхании и требует внимания.
Что может помочь
Если громкое дыхание или храп не проходят, может понадобиться специальное устройство, которое помогает поддерживать дыхательные пути открытыми во время сна. Это позволяет избежать проблем с дыханием и улучшить качество сна.
Апно́э во сне - разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.