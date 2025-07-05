Звук во сне может рассказать больше, чем вы думаете: что происходит с дыханием

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы засыпаем, дыхание может становиться громче. Это связано с тем, что при прохождении воздуха по дыхательным путям возникает вибрация. Чем уже проход и выше скорость потока — тем заметнее шум. Во время вдоха, особенно если он быстрый, давление в дыхательных путях падает, и это может привести к их частичному сжатию.

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Почему дыхание становится громким во сне

В состоянии бодрствования организм удерживает дыхательные пути открытыми — помогают рефлексы и напряжение мышц. Но во сне, особенно в фазе БДГ (быстрого движения глаз), тонус мышц вокруг дыхательных путей снижается. В результате проход сужается, скорость воздуха увеличивается, и возникает характерный шум.

Когда появляется храп и апноэ

Если дыхательные пути сужаются слишком сильно, появляется храп. А если просвет становится критически узким — например, меньше диаметра соломинки, — дыхание может полностью перекрываться. Это состояние называется обструктивным апноэ. Оно сопровождается паузами в дыхании и требует внимания.

Что может помочь

Если громкое дыхание или храп не проходят, может понадобиться специальное устройство, которое помогает поддерживать дыхательные пути открытыми во время сна. Это позволяет избежать проблем с дыханием и улучшить качество сна.

Уточнения

Апно́э во сне - разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.

