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Эксперимент, который меняет жизнь: к чему приводит полный отказ от алкоголя на месяц

2:34
Здоровье

Вы удивитесь, насколько быстро начнёт меняться организм, если просто исключить алкоголь на месяц. Это не просто "отказ от вредной привычки", а масштабная перезагрузка.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Эмоции стабилизируются, тревожность уходит

Алкоголь — это депрессант. Даже умеренное потребление может усиливать тревогу и вызывать подавленность. Уже через 7-10 дней воздержания многие отмечают, что просыпаются в более стабильном настроении, легче справляются со стрессом и чувствуют ясность ума.

Вес снижается без усилий

Алкогольные напитки — это "пустые" калории, которые не дают сытости, но увеличивают вес. Отказ от бокала вина или пива в день может сократить ваш рацион на 300-500 калорий. А если добавить сюда отказ от жирных закусок, которые всегда сопровождают спиртное, — минус килограммы приходит почти незаметно.

Сон становится крепче и глубже

Многие верят, что алкоголь помогает уснуть. На деле он нарушает фазу глубокого сна и сбивает циркадные ритмы. Через 2-3 недели без спиртного восстанавливается выработка мелатонина, нормализуется цикл "сон-бодрствование", и утро начинает приносить бодрость, а не тяжесть.

Пищеварение благодарит первым

Спиртное снижает выработку пищеварительных ферментов, нарушает кислотность желудка и провоцирует вздутие. После 30 дней паузы исчезает тяжесть, кишечник работает стабильно, а микрофлора восстанавливается. Уходит постоянный дискомфорт после еды.

Кожа очищается, отёки исчезают

Алкоголь провоцирует системное воспаление — особенно заметное на лице. Покраснение, мешки под глазами, тусклая кожа — всё это проходит после недели-двух без спиртного. Тонус кожи повышается, а цвет лица становится более здоровым и свежим.

Иммунитет выходит из тени

Употребление алкоголя нарушает барьерную функцию кишечника и ослабляет иммунный ответ. Воздержание восстанавливает защиту, увеличивает выработку антител и снижает риск подхватить сезонную инфекцию. Организм словно "включается" на полную мощность.

30 дней — это не про аскезу, а про ясность

Месяц без алкоголя — отличная возможность пересмотреть своё отношение к ритуалам и привычкам. Кто-то возвращается к спиртному с большей осознанностью, а кто-то не хочет возвращаться вовсе.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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