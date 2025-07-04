Молочная ловушка: чем грозит обезжиренный творог и кто должен от него отказаться

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают творог с 0 % жирности эталоном ЗОЖ. Но за этой "пользой" может скрываться недобор витаминов, постоянный голод и даже вред для ЖКТ.

Фото: commons.wikimedia.org by insatiablemunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Торт с творогом и черносливом

Жир — это не враг, а проводник

Кальций, витамины D и K — именно за этим мы едим творог. Но обезжиренный продукт подставляет подножку: без жира все эти полезности просто не усваиваются. Особенно это критично для тех, кто пьёт витамины в таблетках — без жира они уходят "в трубу".

Чувство голода приходит быстрее, чем вы думаете

Парадоксально, но обезжиренный творог провоцирует переедание. Его белка много, но без жира он переваривается в два счёта. В результате — уже через час снова тянет в холодильник. А вот 5 % жирности — и баланс, и сытость, и фигура в порядке.

Для кого 9 % — подарок, а для кого — перебор

Творог с 9 % жирности — настоящая энергетическая батарейка. Он замедляет пищеварение, даёт плотное насыщение, помогает восстановиться после нагрузок. Но людям с чувствительным ЖКТ он может показаться тяжёлым. Тут важно слушать своё тело.

Проблемы с ЖКТ? Обратите внимание на состав

Многие обезжиренные версии содержат крахмал, загустители и подсластители — их добавляют, чтобы "улучшить" текстуру и вкус. Ирония в том, что эти добавки часто вредят кишечнику сильнее, чем жир. Если выбираете 1 % творог — проверяйте состав как на лекарстве.

Что выбрать на каждый день

Оптимальный вариант — 5 % творог. Он сохраняет витамины, не перегружает ЖКТ и даёт ощущение насыщения. Его можно есть и утром, и вечером, и в качестве перекуса — особенно в тандеме с овощами, чтобы сгладить скачки сахара в крови.

Чем выше осознанность, тем больше пользы

Не стоит бояться жира — бойтесь пустых калорий и маркетинговых иллюзий. Правильно выбранный творог может стать союзником здоровья, а не просто пунктом в меню.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

