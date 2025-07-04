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Что лежит на вашей тарелке утром — то делает вас вялыми до вечера: неожиданный разбор завтрака

2:49
Здоровье

Выбор первого блюда дня кажется делом привычки, но именно он может задать телу курс на провал. Утром организм особенно уязвим: он только просыпается, запускает обмен веществ и ждёт поддержки, а не удара. Тем не менее многие из нас автоматически кладут в тарелку то, что разрушает продуктивность и подтачивает здоровье.

Люди едят
Фото: Wikipedia by Sean Aranda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Люди едят

Почему привычные утренние блюда работают против вас

Казалось бы, что может быть безобиднее овсянки? Особенно если она "полезная" — из пакетика, с добавками и яркой этикеткой. Но в большинстве таких каш скрыто до 3 ложек сахара, и они провоцируют скачок глюкозы, после которого наступает сонливость и раздражительность. Парадоксально, но вы начинаете день с утомления.

Тот же эффект вызывают хлопья с молоком: красивые упаковки обещают энергию, но на деле содержат минимум клетчатки и максимум простых углеводов. Энергии хватает на час — а потом вы снова ищете, чем бы перекусить.

Сладкие утренние ритуалы — десерт под маской пользы

Гранола давно носит статус "фитнес-завтрака", но если внимательно изучить состав, легко найти там сахар, растительное масло, и калорий — как в пирожном. Ароматная выпечка, горячие блины, гренки с сиропом — всё это срабатывает как быстрый сахарный удар, за которым следует апатия. И если вы думали, что сладкий йогурт — это полдник для стройных, то спойлер: вы съели десерт на завтрак.

Апельсиновый сок — еще один хитрец. Без волокон, без сытности, но с кислотой и фруктозой в объёме, который сложно съесть в виде фруктов. Такой напиток может раздражать желудок и провоцировать вздутие — не лучший старт дня.

Сэндвичи и сосиски: почему что-нибудь перекусить — это опасный сценарий

Фастфуд-завтраки, вроде бутербродов с колбасой и майонезом, дают ложное ощущение сытости, но организм тратит слишком много энергии на их переваривание. Добавьте сюда маргарин с трансжирами и сосиски с нитратами — и получится завтрак, от которого хочется лечь спать.

Что делать, чтобы утро не превратилось в падение энергии

Если привычные блюда делают вас вялыми уже к 11 утра — это сигнал. Лучше заменить вредные завтраки на цельнозерновые продукты, яйца, творог, свежие овощи, нежирное мясо или авокадо. Такие продукты не только дольше насыщают, но и помогают телу работать, а не бороться с последствиями еды.

Завтрак — это не просто первая еда, а запуск системы, от которой зависит весь день. И этот выбор — полностью в ваших руках.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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