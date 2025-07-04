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Кишечник меняет настроение без слов: продукты, которые управляют вашей радостью

2:05
Здоровье

Кажется, что голод влияет лишь на живот, а не на настроение. Но это не так. Всё, что оказывается на тарелке, может влиять на эмоции глубже, чем ты думаешь.

Здоровая еда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровая еда

И дело не в чувстве сытости. Просто у тебя в животе есть второй мозг — и он очень восприимчив к тому, чем его кормят.

Микрофлора на связи: кишечник умеет производить счастье

Кишечник вырабатывает до 90% серотонина — того самого гормона радости. Чтобы он работал как надо, микрофлоре нужен правильный "бензин".

Что помогает:

  • овощи

  • цельнозерновые продукты

  • орехи

  • жирная рыба

Такой рацион укрепляет микрофлору, снижает воспаления и делает психику устойчивее.

Омега-3 — масло для мозга и настроения

Жирные кислоты Омега-3 — это не про модные капсулы, а про защиту нервной системы. Они:

  • улучшают работу мозга

  • снижают уровень тревожности

  • защищают от депрессии

Где взять:

  • лосось, скумбрия

  • чиа

  • грецкие орехи

  • соя

Витамины группы В — антидот от апатии

Если последнее время всё лень и нет сил — возможно, тебе не хватает витаминов группы В, особенно B12 и фолиевой кислоты.

Что добавить в рацион:

  • шпинат

  • творог

  • яйца

  • брокколи

Они участвуют в создании нервных клеток и защищают от хронической усталости.

Минералы от тревоги: микродозы спокойствия в тарелке

Парадокс, но тебе может просто не хватать цинка или селена, чтобы почувствовать себя лучше.

Селен:

  • снижает тревожность

  • есть в бразильских орехах, грибах

Цинк:

  • усиливает действие антидепрессантов

  • содержится в чечевице, семечках, орехах

Железо:

  • предотвращает вялость и бессонницу

  • есть в красном мясе, бобовых

Еда как поддержка, а не панацея

Никакая тарелка не заменит психолога. Но правильное питание — это то, с чего можно начать, если хочется почувствовать опору под ногами.

Уточнения

Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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