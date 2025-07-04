Кишечник меняет настроение без слов: продукты, которые управляют вашей радостью

Кажется, что голод влияет лишь на живот, а не на настроение. Но это не так. Всё, что оказывается на тарелке, может влиять на эмоции глубже, чем ты думаешь.
И дело не в чувстве сытости. Просто у тебя в животе есть второй мозг — и он очень восприимчив к тому, чем его кормят.
Кишечник вырабатывает до 90% серотонина — того самого гормона радости. Чтобы он работал как надо, микрофлоре нужен правильный "бензин".
Что помогает:
овощи
цельнозерновые продукты
орехи
жирная рыба
Такой рацион укрепляет микрофлору, снижает воспаления и делает психику устойчивее.
Жирные кислоты Омега-3 — это не про модные капсулы, а про защиту нервной системы. Они:
улучшают работу мозга
снижают уровень тревожности
защищают от депрессии
Где взять:
лосось, скумбрия
чиа
грецкие орехи
соя
Если последнее время всё лень и нет сил — возможно, тебе не хватает витаминов группы В, особенно B12 и фолиевой кислоты.
Что добавить в рацион:
шпинат
творог
яйца
брокколи
Они участвуют в создании нервных клеток и защищают от хронической усталости.
Парадокс, но тебе может просто не хватать цинка или селена, чтобы почувствовать себя лучше.
Селен:
снижает тревожность
есть в бразильских орехах, грибах
Цинк:
усиливает действие антидепрессантов
содержится в чечевице, семечках, орехах
Железо:
предотвращает вялость и бессонницу
есть в красном мясе, бобовых
Никакая тарелка не заменит психолога. Но правильное питание — это то, с чего можно начать, если хочется почувствовать опору под ногами.
Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.
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