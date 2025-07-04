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Ребёнок спит как ангел, а вы — как зомби? Возможно, вы просто укладываетесь не вовремя

1:59
Здоровье

Все мы слышали про "идеальное" время для сна, но, как выясняется, оно не универсально. С возрастом биологические часы перестраиваются, а значит — и подход ко сну должен быть другим. О том, как выбрать правильный момент для отдыха, рассказала доктор психологических наук Линелль Шнееберг.

Плохой сон
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плохой сон

Детский сон: чем младше, тем раньше

Самые ранние "сова-режимы" — у младенцев. Вот ориентиры, которые советует учитывать:

  • 4-11 месяцев: укладывать в 18:00-19:00

  • 1-2 года: с 19:00 до 19:30

  • 3-5 лет (дошкольники): 19:00-20:00

  • 6-13 лет (школьники): 20:00-21:30

Чем младше ребёнок, тем раньше следует укладывать его спать. Это помогает развитию мозга, формированию памяти и укреплению нервной системы.

Подростки и молодёжь: непростой переход

Период с 14 до 17 лет — время перестройки циркадных ритмов. Подросткам трудно засыпать рано, но это не значит, что они не нуждаются в полноценном сне. Рекомендуемое время:

  • 14-17 лет: с 21:00 до 22:30

Взрослые: гибкий, но стабильный режим

Для всех, кто старше 18 лет, диапазон более широкий:

  • 18 лет и старше: с 20:00 до 00:00

Важно не только, когда вы ложитесь, но и сколько часов спите. Лучше ориентироваться не на конкретное время, а на длительность сна и регулярность режима.

А если режим не совпадает

Шнееберг подчёркивает: рекомендации — не догма. Если вы ложитесь позже, но спите достаточно и чувствуете себя отдохнувшим — значит, это ваш рабочий ритм. Главное — избегать хронического недосыпа и не пытаться "впихнуть" себя в чужой график сна.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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