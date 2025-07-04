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Польза у него мощная — и побочные эффекты тоже: скрытые риски самого полезного фрукта

2:17
Здоровье

Инжир выглядит как обычный сладкий фрукт, но на самом деле он способен гораздо больше, чем просто порадовать вкус. Его свойства могут как поддержать здоровье, так и создать проблемы, если не учитывать важные нюансы.

инжир
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
инжир

Что даёт инжир организму

Этот фрукт — кладезь витаминов A, C, K и группы B, а также калия, кальция, магния и железа. Калий помогает нормализовать давление, кальций укрепляет кости, а магний поддерживает работу мышц и нервной системы. Это делает инжир отличным выбором для тех, кто заботится о балансе питания.

Антиоксидантный щит

Флавоноиды и полифенолы в составе инжира борются со свободными радикалами. Их роль — замедлить старение, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить развитие некоторых видов рака. Именно за это инжир ценится в функциональном питании.

Польза для пищеварения

Инжир богат клетчаткой, которая улучшает перистальтику кишечника, уменьшает вздутие живота и поддерживает полезную микрофлору. Всего несколько плодов — и пищеварение работает как часы.

Эффект для кожи

Благодаря противовоспалительным свойствам инжир может помочь в борьбе с высыпаниями, раздражениями и даже экземой. Антиоксиданты способствуют сохранению эластичности и свежести кожи, особенно при регулярном употреблении фрукта.

Когда инжир может навредить

Несмотря на впечатляющие плюсы, есть ограничения. Из-за высокого содержания сахаров и щавелевой кислоты инжир может быть вреден людям с диабетом, подагрой или панкреатитом. В таких случаях его лучше исключить или строго контролировать количество.

Как извлечь максимум пользы

Лучше всего есть инжир в первой половине дня, как часть основного приёма пищи или полезного перекуса. Важно помнить про умеренность — даже самый полезный продукт может стать лишним, если забыть о балансе.

Инжир — не волшебная пилюля, но разумное дополнение к рациону, которое способно укрепить здоровье. Главное — понимать, когда и сколько.

Уточнения

Инжи́р - субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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