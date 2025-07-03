Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
M2 CS: Почему автолюбители штурмуют дилеров — неожиданная привлекательность нового BMW!
Падение африканского Месси: как Юссуфа Мукоко прошёл путь от восхищения мира до дешёвого трансфера из Боруссии
Как сохранить бронзовый оттенок тела дольше отпуска — без автозагара и магии
Падение объёмов продаж пива Corona: как испаноязычные клиенты меняют рынок США
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Рататуй как в ресторане: откройте 3 главных правила идеального рецепта
Секреты Сиеста-Бич: почему его белоснежный песок может стать опасным
Как победить горечь в огурцах: секреты мам и бабушек
Проблемы с пищеварением и сны: новые факты о кошмарах

Простые привычки спасают здоровье: ЗОЖ, который работает без спортзала и диет

2:26
Здоровье

Кажется, что здоровый образ жизни начинается с абонемента в тренажерный зал. Но на самом деле всё куда проще.

Упражнение на бицепс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Упражнение на бицепс

Настоящий ЗОЖ — не в поте лица и бесконечных диетах. Он в деталях, в простых и регулярных действиях, которые не требуют усилий сверх меры, но приносят результат.

Ходьба: лучшее фитнес-решение без абонемента

Тысячи шагов — это не просто цифра. Регулярная ходьба:

  • улучшает работу сердца,

  • ускоряет метаболизм,

  • снижает уровень стресса.

Не нужно покупать дорогие гаджеты: даже смартфон считает шаги. Просто выйдите на остановку раньше, дойдите пешком до магазина или выгуляйте собаку — привычка формируется именно так.

Осанка: прямая спина — прямой путь к здоровью

Многие жалуются на боли в шее и спине, не догадываясь, что виновата осанка. Постоянное сутуление нарушает кровообращение и портит дыхание.

Простая привычка: раз в полчаса встать, расправить плечи и сделать пару глубоких вдохов. Не тренажёр, но работает безотказно.

Сон: ваша ночная перезагрузка

Недосып разрушает организм медленно, но уверенно. Он:

  • провоцирует переедание,

  • мешает восстановлению,

  • влияет на настроение и гормоны.

За час до сна отключите гаджеты, проветрите комнату, выпейте тёплый травяной чай — и уже через неделю почувствуете разницу.

Вода и клетчатка: простейший контроль над питанием

Не считайте калории, если не хотите. Вместо этого:

  • стакан воды с утра,

  • овощи в каждый приём пищи,

  • цельнозерновой хлеб вместо белого.

Организм скажет спасибо, а вы — забудете о тяге к лишнему перекусу.

Дыхание: спокойствие в каждой паузе

Глубокое диафрагмальное дыхание 5 минут в день:

  • снижает уровень кортизола,

  • помогает сосредоточиться,

  • уменьшает тревожность.

Можно делать в метро, лифте или пробке. Легко, тихо и эффективно.

ЗОЖ без насилия

ЗОЖ — это не про ограничения, а про осознанность. Одна новая привычка в неделю может изменить больше, чем два месяца изнурительных тренировок. Главное — вплести полезное в обычную жизнь, а не пытаться её перекроить под идеал из социальных сетей.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов
Недвижимость
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов Аудио 
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Наблюдения за японскими макаками: эмоциональное поведение при утрате
Новый Mazda CX-5 2026: Бросит ли вызов Tesla и Toyota?
Тайна закрытых границ: почему рэпера Канье Уэста больше не пустят в Австралию?
Не знаете, как подготовить кусты к зиме? 5 советов, которые сработают
Когда ваши животные видят то, что вы не можете: советы ветеринаров
Туристическая революция в старой усадьбе: чего ожидать от проекта Воронцовых-Дашковых?
Уникальный белок CCDC186: как весовые тренировки влияют на здоровье
Так что же показал геном мужчины из Египта? Неожиданные открытия учёных
Рубль стал лидером роста среди валют: как это произошло?
Летнее рагу с сардельками: 5 шагов к идеальному блюду для всей семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.