Завтрак, от которого хуже: опасные утренние привычки, о которых вы не догадывались

Кажется, вы всё делаете правильно: просыпаетесь, пьёте сок или воду со льдом, перекусываете фруктами. Но именно эти привычки могут тихо и незаметно вредить вашему здоровью.
Некоторые продукты, которые принято считать "полезными", могут серьёзно раздражать желудок, особенно если съесть их натощак. Ниже — два неожиданных примера, на которые стоит обратить внимание.
Апельсины, грейпфруты и мандарины часто ассоциируются с бодростью и зарядом витамина C. Но на пустой желудок они превращаются в кислотную бомбу.
Высокая кислотность раздражает слизистую.
Возникают изжога, спазмы, тяжесть.
При частом употреблении может развиться гастрит.
Если отказаться от цитрусовых вы не готовы — ешьте их не в одиночку, а с чем-то нейтральным: овсянкой, творогом, цельнозерновым хлебом. Это поможет снизить агрессивное воздействие на ЖКТ.
Лёд в воде или утренняя газировка — типичный способ проснуться. Но эффект обратный:
Холод сужает сосуды в желудке, замедляя пищеварение.
Газ усиливает кислотность и вызывает вздутие.
Даже простая холодная вода тормозит работу ЖКТ.
Замените ледяные напитки на воду комнатной температуры, можно с лимонным соком — так вы получите ту же пользу без вреда.
Натощак желудок особенно уязвим. Когда в нём нет пищи, кислотность даже от "здоровых" продуктов может нанести вред. Организм не успевает компенсировать агрессию среды, и запускаются процессы, ведущие к хроническим проблемам — гастриту, рефлюксу, нарушению микрофлоры.
Чтобы защитить себя, важно завтракать в первые 30-40 минут после пробуждения и выбирать продукты с нейтральной реакцией: каши, яйца, несладкий йогурт, орехи или цельнозерновой хлеб.
За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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