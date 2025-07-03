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Завтрак, от которого хуже: опасные утренние привычки, о которых вы не догадывались

2:06
Здоровье

Кажется, вы всё делаете правильно: просыпаетесь, пьёте сок или воду со льдом, перекусываете фруктами. Но именно эти привычки могут тихо и незаметно вредить вашему здоровью.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак

Некоторые продукты, которые принято считать "полезными", могут серьёзно раздражать желудок, особенно если съесть их натощак. Ниже — два неожиданных примера, на которые стоит обратить внимание.

Цитрусовые: витаминная ловушка

Апельсины, грейпфруты и мандарины часто ассоциируются с бодростью и зарядом витамина C. Но на пустой желудок они превращаются в кислотную бомбу.

  • Высокая кислотность раздражает слизистую.

  • Возникают изжога, спазмы, тяжесть.

  • При частом употреблении может развиться гастрит.

Если отказаться от цитрусовых вы не готовы — ешьте их не в одиночку, а с чем-то нейтральным: овсянкой, творогом, цельнозерновым хлебом. Это поможет снизить агрессивное воздействие на ЖКТ.

Холодные напитки: бодрость с побочкой

Лёд в воде или утренняя газировка — типичный способ проснуться. Но эффект обратный:

  • Холод сужает сосуды в желудке, замедляя пищеварение.

  • Газ усиливает кислотность и вызывает вздутие.

  • Даже простая холодная вода тормозит работу ЖКТ.

Замените ледяные напитки на воду комнатной температуры, можно с лимонным соком — так вы получите ту же пользу без вреда.

Почему это важно

Натощак желудок особенно уязвим. Когда в нём нет пищи, кислотность даже от "здоровых" продуктов может нанести вред. Организм не успевает компенсировать агрессию среды, и запускаются процессы, ведущие к хроническим проблемам — гастриту, рефлюксу, нарушению микрофлоры.

Чтобы защитить себя, важно завтракать в первые 30-40 минут после пробуждения и выбирать продукты с нейтральной реакцией: каши, яйца, несладкий йогурт, орехи или цельнозерновой хлеб.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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