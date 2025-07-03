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Не голод, а привычка: как перестать есть лишнее и не чувствовать себя обделённым

2:35
Здоровье

В мире, где еда всегда под рукой, сохранять контроль над аппетитом становится настоящим вызовом. Изобилие продуктов ведёт к перееданию, даже если вы этого не замечаете. Но есть хорошие новости — дело не в силе воли, а в полезных привычках.

Девушки готовят еду
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушки готовят еду

Пропуск приёма пищи — гарантированный срыв

Нерегулярное питание — прямой путь к перееданию. Пропустили завтрак? Будьте готовы к позднему вечернему набегу на холодильник. Чтобы этого избежать:

  • завтрак, обед и ужин должны быть в фиксированное время;

  • не стоит "догонять" еду позже — это только усилит голод.

Белок — ваш главный союзник

Он дольше переваривается, насыщает сильнее и стабилизирует уровень сахара в крови. Включайте в меню:

  • мясо, рыбу, яйца;

  • бобовые и молочные продукты.

Клетчатка и овощи творят магию

Они заполняют желудок, дают ощущение сытости и помогают есть меньше. Что стоит добавить:

  • брокколи, шпинат, морковь, перец;

  • цитрусовые, ягоды, яблоки.

Маленькая тарелка — меньше еды

Наш мозг ориентируется на визуальный объём. Чем меньше посуда, тем быстрее возникает ощущение "я наелся". Это простой, но эффективный психологический трюк.

Осознанность во время еды — всё меняет

Телевизор, смартфон и привычка есть "за компанию" приводят к незаметному перееданию. Сосредоточьтесь на вкусе, жевании и сигналах от тела. Не переедайте "из вежливости" — тарелку можно оставить недоеденной.

Пить воду — проще, чем считать калории

Иногда голод — это маскированная жажда. Стакан воды за 10-15 минут до еды может снизить объём порции. Суточная норма — 1,5-2 литра воды.

Сладкое — главный провокатор

Резкий подъём сахара вызывает такой же резкий голод. Постарайтесь сократить:

  • сладости;

  • полуфабрикаты с "скрытыми" сахарами;

  • избыток соли, усиливающей аппетит.

Спите крепко — ешьте меньше

Недосып влияет на гормоны: грелин (усиливает голод) растёт, лептин (насыщение) падает. Что делать:

  • ложиться не позднее 22:00;

  • наладить вечерние ритуалы;

  • не есть за 3-4 часа до сна.

Начните с малого. Один полезный шаг в день — и вы почувствуете разницу. Снижение переедания не требует подвигов, только заботы о себе.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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