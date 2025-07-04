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Контактная линза теперь умеет больше, чем врач — и ты не почувствуешь её

1:23
Здоровье

Мягкая контактная линза, разработанная в Китае, теперь умеет не просто помогать видеть — она следит за здоровьем ваших глаз в режиме реального времени. Даже когда вы спите. И при этом не мешает зрению, не ощущается в глазу и не вызывает дискомфорта.

Ортокератологическая линза на глазу человека
Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Ulyushin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ортокератологическая линза на глазу человека

Линза, которая видит больше, чем вы

Внутри линзы спрятаны пять тончайших слоёв, в которых работают одновременно два типа датчиков — емкостные и магнитные. Медные провода фиксируют малейшие колебания давления, вплоть до одного миллиметра ртутного столба. А специальная полоса с добавлением неодима реагирует на эти изменения магнитным импульсом.

Всё под контролем — даже ночью

Полученные сигналы передаются на миниатюрный приёмник — он по размеру похож на очки. Оттуда данные идут по Bluetooth прямо на смартфон. Линза отслеживает движения глаз и скачки давления даже сквозь закрытые веки, что особенно важно при диагностике глаукомы.

Почему это важно

Глаукома часто начинает вредить зрению именно ночью, когда человек спит. Традиционные способы не позволяют зафиксировать эти моменты. А новая линза делает это — незаметно, точно и постоянно. Это может стать прорывом в раннем выявлении болезни и её лечении.

Уточнения

Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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