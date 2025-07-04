Воображение против реальности: мозг использует тонкую уловку, чтобы не перепутать

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, каким образом мозг отличает воображаемое от настоящего. Оказалось, что дело — в активности одного конкретного участка: веретенообразной извилины. Именно она помогает нам не путать фантазии с тем, что действительно происходит.
Когда человек видит что-то в реальности, эта область мозга включается на полную мощность. А если он лишь представляет себе объект, то активность в извилине ниже. Это разница и позволяет мозгу "понимать": то, что сейчас происходит — придумано или реально.
Эксперимент на грани воображения
В эксперименте 26 участникам показывали линии на экране и просили их вообразить ожидаемые изображения. Мозг у некоторых начинал реагировать так, будто эти образы были настоящими. Это наглядно показало, как легко можно "обмануть" восприятие, если знать, чего ждать.
Почему это важно
Такой механизм может оказаться ключом к пониманию психических состояний, при которых грань между реальностью и фантазией размыта — например, при шизофрении. Учёные считают, что дальше нужно изучать реакцию мозга на более сложные образы: не только линии, но и лица, предметы, сцены.
Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.
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