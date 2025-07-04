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Воображение против реальности: мозг использует тонкую уловку, чтобы не перепутать

1:24
Здоровье

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, каким образом мозг отличает воображаемое от настоящего. Оказалось, что дело — в активности одного конкретного участка: веретенообразной извилины. Именно она помогает нам не путать фантазии с тем, что действительно происходит.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Как мозг отличает вымысел от реальности

Когда человек видит что-то в реальности, эта область мозга включается на полную мощность. А если он лишь представляет себе объект, то активность в извилине ниже. Это разница и позволяет мозгу "понимать": то, что сейчас происходит — придумано или реально.

Эксперимент на грани воображения
В эксперименте 26 участникам показывали линии на экране и просили их вообразить ожидаемые изображения. Мозг у некоторых начинал реагировать так, будто эти образы были настоящими. Это наглядно показало, как легко можно "обмануть" восприятие, если знать, чего ждать.

Почему это важно

Такой механизм может оказаться ключом к пониманию психических состояний, при которых грань между реальностью и фантазией размыта — например, при шизофрении. Учёные считают, что дальше нужно изучать реакцию мозга на более сложные образы: не только линии, но и лица, предметы, сцены.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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