Воображение против реальности: мозг использует тонкую уловку, чтобы не перепутать

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, каким образом мозг отличает воображаемое от настоящего. Оказалось, что дело — в активности одного конкретного участка: веретенообразной извилины. Именно она помогает нам не путать фантазии с тем, что действительно происходит.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Как мозг отличает вымысел от реальности

Когда человек видит что-то в реальности, эта область мозга включается на полную мощность. А если он лишь представляет себе объект, то активность в извилине ниже. Это разница и позволяет мозгу "понимать": то, что сейчас происходит — придумано или реально.

Эксперимент на грани воображения

В эксперименте 26 участникам показывали линии на экране и просили их вообразить ожидаемые изображения. Мозг у некоторых начинал реагировать так, будто эти образы были настоящими. Это наглядно показало, как легко можно "обмануть" восприятие, если знать, чего ждать.

Почему это важно

Такой механизм может оказаться ключом к пониманию психических состояний, при которых грань между реальностью и фантазией размыта — например, при шизофрении. Учёные считают, что дальше нужно изучать реакцию мозга на более сложные образы: не только линии, но и лица, предметы, сцены.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.



