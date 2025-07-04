Это не больно, просто пугает: перекись снова притворяется вулканом

Когда вы наливаете перекись водорода на порез, начинается бурная реакция: появляется пена и множество пузырьков. Это не магия и не показатель "убийства микробов", а результат работы фермента, который уже есть у вас в теле.
В крови и клетках содержится фермент каталаза. Именно он "встречает" перекись водорода и моментально расщепляет её на воду и кислород. Это и вызывает видимое пузырение — тот самый газообразный кислород вырывается наружу.
Реакция происходит быстро
Каталаза работает с бешеной скоростью — до 200 000 реакций в секунду. Поэтому пузырьки появляются почти мгновенно, как только перекись попадает на повреждённую кожу.
Это можно повторить на кухне
Забавный факт: если налить перекись на кусочек сырого картофеля, произойдёт то же самое. Дело в том, что в клубнях тоже есть каталаза — растительная, но работающая по тем же принципам.
Перокси́д водоро́да — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.
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