Суд шокировал страну: гибель бегуна связали с ядовитым побережьем

Жан-Рене Оффре отправился на обычную пробежку по живописному эстуарию Гуэссан в Бретани. Но домой он так и не вернулся. Мужчина скончался от отёка лёгких — врачи установили, что его вызвал сероводород, которым он надышался. Газ выделяется при разложении водорослей, и концентрация в том месте была смертельно высокой.
Французский суд впервые официально признал, что ответственность за гибель частично лежит на государстве. Власти не обеспечили соблюдение природоохранных норм и не помешали загрязнению побережья. В результате там скопились опасные гниющие водоросли, о чьей токсичности раньше много раз предупреждали.
Почему ответственность не полная
Суд учёл, что погибший сам пошёл в зону, которая считалась потенциально опасной. Поэтому вину государства ограничили 60 процентами. Тем не менее, именно это решение стало прецедентом — раньше власти Франции не признавались виновными в смертях, связанных с экологическими рисками.
Кто получит компенсацию
Суд постановил выплатить компенсации вдове, детям и брату Жан-Рене. Для семьи это не вернёт человека, но стало признанием несправедливости. И сигналом — проблемы, связанные с загрязнением среды, касаются не только природы, но и жизней людей.
Во́доросли - гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.
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