Суд шокировал страну: гибель бегуна связали с ядовитым побережьем

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жан-Рене Оффре отправился на обычную пробежку по живописному эстуарию Гуэссан в Бретани. Но домой он так и не вернулся. Мужчина скончался от отёка лёгких — врачи установили, что его вызвал сероводород, которым он надышался. Газ выделяется при разложении водорослей, и концентрация в том месте была смертельно высокой.

Фото: Wikimedia Commons by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ микроскопические водоросли

Смерть на пробежке и ядовитые водоросли

Французский суд впервые официально признал, что ответственность за гибель частично лежит на государстве. Власти не обеспечили соблюдение природоохранных норм и не помешали загрязнению побережья. В результате там скопились опасные гниющие водоросли, о чьей токсичности раньше много раз предупреждали.

Почему ответственность не полная

Суд учёл, что погибший сам пошёл в зону, которая считалась потенциально опасной. Поэтому вину государства ограничили 60 процентами. Тем не менее, именно это решение стало прецедентом — раньше власти Франции не признавались виновными в смертях, связанных с экологическими рисками.

Кто получит компенсацию

Суд постановил выплатить компенсации вдове, детям и брату Жан-Рене. Для семьи это не вернёт человека, но стало признанием несправедливости. И сигналом — проблемы, связанные с загрязнением среды, касаются не только природы, но и жизней людей.

Уточнения

Во́доросли - гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.

