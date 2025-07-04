Боль в боку бьёт внезапно — и не всегда из-за физической нагрузки

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы активно двигаемся — бежим, прыгаем, энергично тренируемся — вдруг может "стрельнуть" в боку. Эта резкая или тянущая боль чаще появляется под рёбрами и может испортить всё впечатление от тренировки. Обычно она проходит сама, но всегда возникает неожиданно.

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Почему при нагрузке колет в боку

Точной причины этой боли пока нет. Учёные только предполагают: возможно, это связано с напряжением связок, раздражением оболочки брюшной полости или снижением притока крови к диафрагме. Всё это может вызывать кратковременный спазм или неприятное ощущение в животе сбоку.

Как избежать

Чтобы не столкнуться с болью в боку во время активности, не стоит плотно есть и много пить перед занятием. Помогает и качественная разминка — особенно если нагрузка предстоит серьёзная. А если боль всё-таки появилась, можно попробовать глубоко подышать или сделать лёгкую растяжку.

Полностью избавиться не получится

Увы, гарантированного способа полностью избежать этой боли нет. Но зная, почему она возникает и как с ней можно справиться, вы будете лучше понимать своё тело и быстрее вернётесь к движению.

Уточнения

Диафра́гма - непарная мышца-перегородка, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для расширения лёгких.

