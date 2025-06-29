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Спите неправильно? Эта ошибка мешает вашему телу восстановиться

2:58
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что мешает вам по-настоящему выспаться? Иногда причина не в подушке и не в позднем просмотре сериалов. Всё может быть куда проще — температура воздуха в спальне.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Представьте: за окном тихо, в комнате свежо, вы уютно завернулись в лёгкое одеяло… Это не просто комфорт, это естественный сигнал для тела — пора отдыхать и восстанавливаться.

Почему прохлада — это природная кнопка "сон"

Наш организм умён. Вечером он начинает постепенно снижать внутреннюю температуру, готовясь ко сну. Это запускает выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание и качество сна.

А теперь представьте, что в спальне душно. Тело не может нормально охладиться, включается потоотделение, и на отдых остаётся меньше энергии. В результате — беспокойный сон и ощущение усталости с утра.

Идеальная температура — не теплее 19°C

Оптимальной считается температура в диапазоне от 16 до 19 градусов. Именно в таких условиях:

  • мы быстрее засыпаем;

  • меньше ворочаемся;

  • не просыпаемся среди ночи;

  • пробуждаемся бодрее и легче.

Самое важное: прохлада помогает телу глубже погрузиться в фазы сна, когда восстанавливаются мышцы, укрепляется иммунитет и "перезагружается" мозг. Это фаза, в которой наше тело и разум по-настоящему отдыхают.

Сон, который ускоряет метаболизм

Оказывается, прохладный воздух влияет не только на качество сна, но и на обмен веществ. Организму нужно больше энергии, чтобы поддерживать тёплую температуру тела — и в этом процессе сжигаются калории.

Некоторые исследования показывают: у людей, спящих в прохладе, лучше чувствительность к инсулину, что важно для профилактики метаболических нарушений.

Свежесть — это и про красоту

Жара в спальне не только мешает спать — она буквально высушивает кожу. Активное потоотделение приводит к утрате влаги, отёчности и тусклому виду по утрам.

А вот прохладный воздух:

  • сохраняет влагу в коже;

  • предотвращает отёки;

  • делает лицо по-настоящему свежим с утра.

К тому же, прохлада благоприятнее влияет на слизистые оболочки — особенно зимой, когда воздух в квартире пересушен. Это снижает заложенность носа и уменьшает вероятность храпа.

Как настроить спальню на "режим восстановления"

Переходите к прохладе постепенно. Не стоит устраивать морозильник, особенно если вы привыкли к теплу. Достаточно:

  • регулярно проветривать спальню;

  • использовать лёгкое, дышащее постельное бельё;

  • спать под одеялом, которое сохраняет тепло, но не перегревает;

  • не включать обогреватели без необходимости.

Поверьте, ваш организм быстро почувствует разницу.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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