Спите неправильно? Эта ошибка мешает вашему телу восстановиться

Вы когда-нибудь задумывались, что мешает вам по-настоящему выспаться? Иногда причина не в подушке и не в позднем просмотре сериалов. Всё может быть куда проще — температура воздуха в спальне.
Представьте: за окном тихо, в комнате свежо, вы уютно завернулись в лёгкое одеяло… Это не просто комфорт, это естественный сигнал для тела — пора отдыхать и восстанавливаться.
Наш организм умён. Вечером он начинает постепенно снижать внутреннюю температуру, готовясь ко сну. Это запускает выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание и качество сна.
А теперь представьте, что в спальне душно. Тело не может нормально охладиться, включается потоотделение, и на отдых остаётся меньше энергии. В результате — беспокойный сон и ощущение усталости с утра.
Оптимальной считается температура в диапазоне от 16 до 19 градусов. Именно в таких условиях:
мы быстрее засыпаем;
меньше ворочаемся;
не просыпаемся среди ночи;
пробуждаемся бодрее и легче.
Самое важное: прохлада помогает телу глубже погрузиться в фазы сна, когда восстанавливаются мышцы, укрепляется иммунитет и "перезагружается" мозг. Это фаза, в которой наше тело и разум по-настоящему отдыхают.
Оказывается, прохладный воздух влияет не только на качество сна, но и на обмен веществ. Организму нужно больше энергии, чтобы поддерживать тёплую температуру тела — и в этом процессе сжигаются калории.
Некоторые исследования показывают: у людей, спящих в прохладе, лучше чувствительность к инсулину, что важно для профилактики метаболических нарушений.
Жара в спальне не только мешает спать — она буквально высушивает кожу. Активное потоотделение приводит к утрате влаги, отёчности и тусклому виду по утрам.
А вот прохладный воздух:
сохраняет влагу в коже;
предотвращает отёки;
делает лицо по-настоящему свежим с утра.
К тому же, прохлада благоприятнее влияет на слизистые оболочки — особенно зимой, когда воздух в квартире пересушен. Это снижает заложенность носа и уменьшает вероятность храпа.
Переходите к прохладе постепенно. Не стоит устраивать морозильник, особенно если вы привыкли к теплу. Достаточно:
регулярно проветривать спальню;
использовать лёгкое, дышащее постельное бельё;
спать под одеялом, которое сохраняет тепло, но не перегревает;
не включать обогреватели без необходимости.
Поверьте, ваш организм быстро почувствует разницу.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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