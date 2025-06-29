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Устали от отёков и давления? Проверьте этот коварный ингредиент

3:30
Здоровье

Кажется, соль — один из самых безобидных ингредиентов в кухне. Мы не задумываемся, когда добавляем её в суп, салат или на кусочек огурца. Но за этой привычной щепоткой давно закрепилось жуткое прозвище — "белая смерть". И нет, это не журналистская гипербола.

соль
Фото: pxhere
соль

Хлорид натрия стал скрытым убийцей в рационе миллионов людей. Мы даже не замечаем, как ежедневно подрываем здоровье из-за его избытка — и не столько из-за солонки, сколько из-за готовых продуктов.

Как соль разрушает здоровье

Главный удар от избытка соли получает сердечно-сосудистая система. Дело в том, что натрий притягивает воду. Чем больше соли в крови — тем больше в ней жидкости. Это увеличивает давление в сосудах, и сердце начинает работать на износ. Постоянное перенапряжение — прямой путь к гипертонии, которая, в свою очередь, становится причиной инсультов и инфарктов.

Страдают и почки — природный фильтр организма. Они вынуждены перерабатывать всё это солёное богатство, что со временем может привести к нарушению их функции.

Ещё один тревожный сигнал — отеки. Лишняя соль задерживает воду в тканях: появляются мешки под глазами, тяжесть в ногах, пастозность лица. Многие считают это косметической проблемой, но на деле это — сбой в водно-солевом балансе.

В чем настоящая ловушка

Самая опасная часть: соль редко попадает в организм из солонки. Основной её источник — готовые продукты. Даже если вы сознательно не досаливаете пищу, то, скорее всего, всё равно превышаете безопасную норму, рекомендованную ВОЗ — не более 5 граммов в сутки (примерно 1 чайная ложка).

Вот список продуктов, где соль скрыта особенно коварно:

  • колбасы, сосиски, копчености;

  • твердые и плавленые сыры;

  • соусы (соевый, майонез, кетчуп);

  • соленая рыба, консервы;

  • готовые супы, лапша быстрого приготовления;

  • чипсы, снеки, сухарики;

  • хлеб и выпечка.

Возможные последствия

Некоторые исследования также указывают на связь между избыточным потреблением соли и остеопорозом — она способна вымывать кальций из костей. Есть даже предположения о повышенном риске рака желудка при хроническом избытке хлорида натрия.

Что можно сделать

Первое — осознанность. Читайте упаковки, ищите строчку "натрий" или обозначение Na. Чем больше готовите сами — тем лучше. Это не значит "есть безвкусно": рецепторы адаптируются, и вкус блюда можно раскрыть с помощью натуральных специй и зелени:

  • укроп, петрушка, базилик,

  • чеснок, лук, перец,

  • лимонный сок, уксус.

Вы будете удивлены, как много вкуса можно получить без лишней соли.

Маленькие шаги — большие перемены

  • Готовьте из свежих продуктов.

  • Используйте специи вместо соли.

  • Постепенно уменьшайте дозу — организм привыкнет.

  • Выбирайте снеки без соли или заменяйте их фруктами.

Снижение потребления соли — не диета. Это стратегическое решение в пользу здоровья. Это то, за что вам скажут спасибо и сердце, и сосуды, и почки.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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