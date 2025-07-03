Секрет стройности: 9 продуктов, которые помогут есть досыта и худеть

4:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ограничение питания ради похудения не всегда оправдано. Если сократить порции слишком сильно, организм начнет требовать больше, и тяга к сладкому или жирному станет непреодолимой. Однако есть и другой способ: есть досыта, но выбирать правильные продукты.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Этот совет дает диетолог Крутика Нанавати, которая в интервью американскому изданию She Finds поделилась списком низкокалорийных, но высокопитательных продуктов. Они помогут вам дольше оставаться сытыми и избежать переедания.

Листовая зелень. Шпинат, салат, руккола, мангольд и капуста — эти зеленые овощи богаты клетчаткой и водой. Они легко готовятся и могут быть добавлены в салат, омлет или смузи. Крутика Нанавати отмечает, что листовая зелень помогает дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, она богата витаминами и минералами, необходимыми для поддержания организма во время диеты. Некрахмалистые овощи. Цветная капуста, брокколи, цуккини и болгарский перец — идеальные продукты для добавления текстуры блюдам без увеличения их калорийности. Эти овощи содержат мало углеводов и много клетчатки. Крутика Нанавати рекомендует запекать, готовить на пару или гриле, использовать их в качестве гарнира или основы для альтернатив пасте. Они помогают занять место в желудке, что снижает чувство голода. Ягоды. Малина, черника и клубника — не только вкусные, но и полезные фрукты. Они содержат антиоксиданты и обладают низкой калорийностью, что делает их отличным выбором для перекуса. Крутика Нанавати подчеркивает, что ягоды помогают удовлетворить тягу к сладкому без добавления сахара. Их можно есть в чистом виде, добавлять в йогурт или салат. Супы на основе бульона. Прозрачные супы с овощами или постным белком — отличный выбор для сытного и легкого блюда. Крутика Нанавати отмечает, что такие супы насыщают благодаря высокому содержанию воды. Добавление курицы, чечевицы или тофу сделает суп еще более питательным и вкусным. Лапша ширатаки. Эта японская лапша, изготовленная из конжака, практически не содержит калорий, но при этом обеспечивает объем. Крутика Нанавати рекомендует использовать ее в качестве замены традиционной пасте. Лапша ширатаки отлично подходит для горячих блюд, супов или жаркого, помогая контролировать калорийность рациона. Постные белки. Куриная грудка, яйца, белая рыба и тофу — отличные источники белка, способствующие насыщению. Крутика Нанавати отмечает, что белок помогает контролировать гормоны голода и сохранять мышечную массу. Добавление этих продуктов в основные блюда или салаты поможет быстро утолить голод и избежать переедания. Попкорн без масла и сахара. Простой попкорн может стать отличной заменой чипсам. Крутика Нанавати подчеркивает, что попкорн богат клетчаткой и помогает заполнить желудок. Одна миска попкорна может удовлетворить тягу к еде без увеличения дневной нормы калорий. Цельные фрукты. Яблоки, груши и грейпфруты — отличные источники клетчатки, которая замедляет усвоение натурального сахара и продлевает чувство сытости. Крутика Нанавати рекомендует перекусывать ими в середине утра или ближе к вечеру. Цельные фрукты не только насыщают, но и обеспечивают организм витаминами и минералами. Творог. Этот свежий сыр, богатый белком и содержащий мало жира, является отличным выбором для перекуса. Крутика Нанавати отмечает, что творог помогает утолить голод и содержит кальций. Его можно намазывать на цельнозерновой хлеб, смешивать с фруктами или есть самостоятельно.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

