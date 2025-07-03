Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не голод, а привычка: как перестать есть лишнее и не чувствовать себя обделённым
Аэробные нагрузки vs силовые тренировки: что лучше для девушек?
Чистка стекол без химии: 5 эффектных методов для вашего дома
Тайны внешности какомицли: почему его очарование не оставляет равнодушным
Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!
Смузи вместо ужина — респект для вашего организма и качеству сна
Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд
Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления
Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне

Холодный суп обманывает организм: как любимое летнее блюдо лишает вас пользы

2:54
Здоровье

Холодный суп кажется идеальным решением в жару или когда нет времени греть еду. Освежает, удобно, не требует лишних движений. Но за этой привычкой скрываются риски, о которых редко задумываются даже самые осторожные едоки. Температура блюда способна изменить его свойства настолько, что привычный бульон теряет и вкус, и пользу.

грибной суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грибной суп

Жиры против вас

В горячем супе жиры жидкие и равномерно распределены. Они обволакивают ингредиенты и участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов. Но при охлаждении жиры застывают, образуя плотные сгустки. Организму становится труднее их расщеплять, особенно при недостаточной температуре пищи. Жиры частично оседают в кишечнике, замедляя пищеварение и мешая усвоению полезных веществ.

Это особенно касается супов на мясном бульоне, с добавлением сливок или масла. Даже в овощных супах, где жиров немного, нарушается всасывание витаминов А и Е — они просто не доходят до цели, если жиры твёрдые.

Опасность бактериального роста

Остывание супа — это не просто процесс, а промежуток, в котором бактерии получают шанс. Температурный диапазон от +60°C до +4°C считается "опасной зоной" — здесь микробы размножаются активнее всего. Если суп содержит молоко, яйца, мясо или рыбу, этот риск особенно высок. Даже холодильник не всегда спасает: если крышка неплотно закрыта или температура недостаточно низкая, патогены продолжают развиваться.

Результат — от банального вздутия до пищевого отравления. Особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Коллаген и белки: скрытые потери

Костные бульоны богаты коллагеном — белком, укрепляющим суставы и кожу. Но при охлаждении он превращается в гель, который организму трудно расщепить. Чтобы извлечь из него аминокислоты, требуется больше ферментов и времени. Холодная пища также снижает активность ферментов, что ещё больше усложняет пищеварение.

Что делать, чтобы суп оставался полезным

  • выбирайте холодные супы без животных жиров (например, гаспачо);

  • не храните овощные супы-пюре дольше 12 часов;

  • мясные и рыбные супы перед употреблением разогревайте до 70-80°C;

  • не оставляйте суп остывать на плите — сразу убирайте в холодильник в герметичной ёмкости.

Температура еды — это не просто привычка, а фактор, влияющий на пищеварение, обмен веществ и даже иммунитет. И если суп кажется безобидным — это не значит, что он таким остаётся при охлаждении.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Тайны внешности какомицли: почему его очарование не оставляет равнодушным
Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!
Смузи вместо ужина — респект для вашего организма и качеству сна
Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд
Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления
Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне
Почему хозяюшки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: секрет раскрыт
Топ-10 автомобилей Европы: кто стал лидером продаж в 2024 году?
Заправляйтесь с умом: уберите привычку налить полный бак — тайный риск, который обходится дорого
Холодный суп обманывает организм: как любимое летнее блюдо лишает вас пользы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.