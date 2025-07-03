Почему ваша бутылка воды в машине — это бомба замедленного действия

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркие дни многие оставляют бутылку воды в машине, чтобы иметь возможность попить в случае необходимости. Однако это может привести к серьезным последствиям для здоровья и безопасности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бутылка с ледяной водой

Риск пожара

Пластиковая бутылка под прямыми солнечными лучами может стать источником возгорания. Она действует как увеличительное стекло и фокусирует солнечные лучи, что может привести к пожару. Это редкое, но уже зафиксированное явление.

Выделение токсичных веществ

Экстремальная жара внутри автомобиля может вызвать выделение опасных химических веществ из пластика, включая бисфенол А (BPA), который считается канцерогенным и эндокринным разрушителем. Кроме того, из бутылки высвобождается микропластик, который смешивается с водой.

Размножение бактерий

Высокая температура способствует быстрому росту бактерий и грибков в воде, делая ее непригодной для питья. Даже если визуально вода выглядит чистой, она может быть зараженной.

Непригодность воды для питья

Даже герметично закрытая бутылка с водой, оставленная в машине, может стать опасной для здоровья. Нагретая вода взаимодействует с пластиком, что приводит к выделению токсинов.

Деформация бутылки

Сильное тепло может деформировать бутылку, увеличивая риск протечки или разрыва. Это может привести к появлению луж воды в салоне автомобиля.

Как избежать рисков

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется:

Хранить бутылки с водой в тени, особенно в багажнике;

Не оставлять бутылки в машине, а брать их с собой;

Использовать многоразовые бутылки из нержавеющей стали или других непластиковых материалов.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет безопасно поддерживать водный баланс в жаркие дни, уверяет doctissimo.fr.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей.

