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Летний сон без мучений: простые лайфхаки для прохладных ночей

3:00
Здоровье

Лето — это не только пляжи и солнце, но и жаркие, потные ночи. Когда температура поднимается, нам сложнее уснуть, и мы часто просыпаемся ночью. Сезонные аллергии и долгий световой день тоже могут мешать спать.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Чтобы помочь вам спать лучше летом, эксперты tomsguide.com поговорили с экспертами по сну. Вот их советы:

  1. Купите постельное белье и одежду, которые охлаждают. Замените теплые одеяла и простыни на легкие, дышащие материалы, такие как хлопок, бамбук или лен. Они помогут вам не перегреваться ночью. Также можно использовать подушки и наматрасники с охлаждающими технологиями.
  2. Больше времени проводите на солнце днем. Солнечный свет помогает нам чувствовать себя бодрее и лучше засыпать ночью. Попробуйте гулять на улице, ходить на пляж или заниматься спортом днем. Это поможет вашему телу настроиться на правильный режим сна.
  3. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным. Это поможет вашему организму привыкнуть к определенному ритму. Старайтесь не менять время сна слишком часто, даже летом.
  4. Примите теплый душ перед сном. Теплый душ поможет вам расслабиться и подготовить тело ко сну. Когда вы выйдете из душа, ваше тело начнет остывать, что способствует лучшему сну. Холодный душ, наоборот, может разбудить вас.
  5. Ешьте больше фруктов, которые помогают спать. Летом есть много вкусных фруктов, которые могут улучшить ваш сон. Киви, ягоды (особенно черника и клубника) и ананас содержат вещества, которые помогают расслабиться и уснуть.
  6. Выберите светлые тона для интерьера. Темные комнаты могут казаться жаркими. Попробуйте заменить темные обои или шторы на светлые, пастельные цвета. Это создаст более спокойную и прохладную атмосферу для сна.

Теперь о том, чего лучше избегать, чтобы лучше спать летом:

  • Не открывайте жалюзи днем. Чтобы в комнате было темно и прохладно, закрывайте жалюзи или шторы. Это поможет вашему телу расслабиться и подготовиться ко сну.
  • Не пейте алкоголь перед сном. Хотя алкоголь может показаться расслабляющим, он может нарушить ваш сон. Он сокращает фазу быстрого сна и вызывает пробуждения ночью. Кроме того, алкоголь может заставить вас чувствовать жар, что особенно неприятно летом.
  • Не занимайтесь спортом поздно вечером. Хотя физическая активность полезна для здоровья, она может мешать сну, если делать ее прямо перед сном. Лучше заниматься спортом утром или днем, чтобы дать своему телу время восстановиться.

Следуя этим простым советам, вы сможете лучше спать даже в самую жаркую летнюю ночь.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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