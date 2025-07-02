Не спешите ложиться: как дневной сон нарушает биологические часы и обмен веществ

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы съели сытный обед, почувствовали усталость и готовы устроиться на диване для короткого отдыха? Кажется, идеальный способ восстановить силы. Но дневной сон после еды может повлиять на процессы, о которых большинство даже не задумывается. Проблема не в калориях и не в "лень", а в том, как мозг реагирует на такой режим.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Почему тело хочет спать после еды

После приёма пищи кровоток перераспределяется — больше крови направляется к желудку. Это вызывает ощущение расслабленности, а у некоторых — желание прилечь. Но в этот момент начинается сбой в работе циркадных ритмов — биологических часов, которые регулируют выработку гормонов бодрствования и сна. Если уснуть глубоко, мозг воспринимает это как начало нового дня. Вечером вы не можете уснуть, нарушается структура ночного отдыха, накапливается усталость.

Метаболизм под ударом

Сон сразу после еды влияет и на обмен веществ. В горизонтальном положении:

замедляется расщепление глюкозы;

поджелудочная железа начинает активнее вырабатывать инсулин;

клетки становятся менее чувствительны к гормону.

При регулярном повторении этого сценария риск развития инсулинорезистентности и диабета II типа возрастает. Особенно если днём вы двигаетесь мало и ложитесь отдыхать сразу после еды.

Проблемы с пищеварением

Ещё один негативный эффект — кислотный рефлюкс. Когда тело находится в горизонтальном положении, желудочный сок легче попадает в пищевод. Это вызывает изжогу и со временем может привести к:

гастриту;

эрозии слизистой;

хроническим воспалениям.

Особенно опасно спать на животе: внутреннее давление на органы усиливает симптомы и ускоряет развитие осложнений.

Как отдохнуть без вреда

Если после еды накрывает сонливость, не стоит полностью игнорировать это состояние. Лучше заменить сон на:

короткую прогулку (10-15 минут);

мягкую физическую активность;

дыхательные упражнения на свежем воздухе.

Если отдых необходим, сядьте в кресло, откиньтесь назад и не выходите за пределы 20 минут. Такой режим не даст телу перейти в фазу глубокого сна и сохранит бодрость на остаток дня.

Небольшой отдых после еды — не вредная привычка, если он подстроен под ритмы организма. Главное — не путать лёгкий перерыв с полноценным сном.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

