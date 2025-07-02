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Продукты лучше таблеток: когда магний из еды работает надёжнее аптечных добавок

2:23
Здоровье

Магниевые добавки обещают спокойный сон и крепкие нервы, а спрос на них растёт с каждым годом. Но помогают ли они на самом деле — вопрос, на который наука пока не спешит давать уверенный ответ. Прежде чем покупать банку капсул, стоит понять, где заканчивается польза и начинается эффект плацебо.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Магний: важен, но не волшебный

Этот минерал действительно играет ключевую роль в организме. Он участвует:

  • в выработке энергии;

  • в передаче нервных импульсов;

  • в поддержании работы сердца;

  • в регуляции уровня сахара и плотности костной ткани.

Но несмотря на это, большинство людей интересуются магнием не из-за его метаболических функций, а в надежде улучшить сон, снизить тревожность или избавиться от ночных пробуждений.

Что говорят исследования

Научные данные неоднозначны. В одном эксперименте пожилые участники засыпали на 17 минут быстрее, принимая магний. Однако качество сна при этом не изменилось. В другом случае добавка помогла людям с синдромом беспокойных ног — снизилось количество ночных пробуждений. Но и здесь эффект был заметен только у тех, кто страдает конкретным расстройством.

Главная проблема — отсутствие масштабных и качественно спланированных исследований. Большинство данных получено на небольших выборках и не распространяется на широкую аудиторию. Поэтому утверждать, что магний помогает при стрессе или обычной бессоннице, пока нельзя.

Побочные эффекты и альтернатива

Переизбыток магния в организме может привести к побочным реакциям:

  • тошноте;

  • мышечной слабости;

  • нарушению сердечного ритма.

Вместо добавок врачи советуют пересмотреть питание. Богатые магнием продукты:

  • тыквенные семечки;

  • шпинат;

  • миндаль;

  • тёмный шоколад.

Иногда изменения в рационе оказываются не менее эффективными, чем таблетки. А главное — безопаснее.

Делать ставку на магний или нет

Принимать добавку или нет — личный выбор. Но важно помнить: реклама обещает мгновенное спокойствие, тогда как наука говорит о пользе магния с осторожностью. Перед началом приёма лучше проверить уровень минерала в организме и обсудить это с врачом.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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