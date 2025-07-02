Продукты лучше таблеток: когда магний из еды работает надёжнее аптечных добавок

Магниевые добавки обещают спокойный сон и крепкие нервы, а спрос на них растёт с каждым годом. Но помогают ли они на самом деле — вопрос, на который наука пока не спешит давать уверенный ответ. Прежде чем покупать банку капсул, стоит понять, где заканчивается польза и начинается эффект плацебо.
Этот минерал действительно играет ключевую роль в организме. Он участвует:
в выработке энергии;
в передаче нервных импульсов;
в поддержании работы сердца;
в регуляции уровня сахара и плотности костной ткани.
Но несмотря на это, большинство людей интересуются магнием не из-за его метаболических функций, а в надежде улучшить сон, снизить тревожность или избавиться от ночных пробуждений.
Научные данные неоднозначны. В одном эксперименте пожилые участники засыпали на 17 минут быстрее, принимая магний. Однако качество сна при этом не изменилось. В другом случае добавка помогла людям с синдромом беспокойных ног — снизилось количество ночных пробуждений. Но и здесь эффект был заметен только у тех, кто страдает конкретным расстройством.
Главная проблема — отсутствие масштабных и качественно спланированных исследований. Большинство данных получено на небольших выборках и не распространяется на широкую аудиторию. Поэтому утверждать, что магний помогает при стрессе или обычной бессоннице, пока нельзя.
Переизбыток магния в организме может привести к побочным реакциям:
тошноте;
мышечной слабости;
нарушению сердечного ритма.
Вместо добавок врачи советуют пересмотреть питание. Богатые магнием продукты:
тыквенные семечки;
шпинат;
миндаль;
тёмный шоколад.
Иногда изменения в рационе оказываются не менее эффективными, чем таблетки. А главное — безопаснее.
Принимать добавку или нет — личный выбор. Но важно помнить: реклама обещает мгновенное спокойствие, тогда как наука говорит о пользе магния с осторожностью. Перед началом приёма лучше проверить уровень минерала в организме и обсудить это с врачом.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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